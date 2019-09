Naša poznata blogerica fotografijom iz mladosti otkrila svoj porok

Ella Dvornik na društvenim se mrežama pohvalila zanimljivom fotografijom iz mlađih dana.

U slatkoj crvenoj majici na uzorke koja bi i danas bila modni hit mala Ella na slici u jednoj ruci drži bocu pive, dok je u drugoj čaša iz koje ju ispija.

- Zna se od malena da je piva moj porok - poručila je Ella.

Foto: Instagram screenshot

Glumica Petra Kurtela poručila joj je da je hit, a javila joj se i blogerica Andrea Andrassy.

- A gle majicu bez rukava - napisala joj je Andrea, kojoj je Ella brzo odgovorila.

- Kad si dijete nemaš psihičke poremećaje. I fakat ste dosadni s tim rukavima više. We know! Moving on! - napisala joj je.

Mnogi su joj pisali komentare poput onog da je legenda, duhovita i iskrena, a neki su primjetili i sličnost koju imaju ona i njezina kćer, Balie Dee.

- Okice. Iste ko Balie - napisala joj je pratiteljica.

- Balie baš liči na tebe - složila se još jedna.

Osim pivi, obožavatelje je nasmijala i frizura koju je Ella nosila kao mala, popularno znana kao 'tuta frizrua'.