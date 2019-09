Prvi smo pričali s novim Gospodinom Savršenim, otkrio što ga stvarno odbija kod djevojaka

Osobni trener, prvak Hrvatske u bodybuildingu, vatrogasac, model, bloger Večernjeg lista, a potom i Gospodin Savršeni. Sve je to upravo tim redom Mijo Matić – najpoželjniji hrvatski neženja za kojeg se bori 19 ljepotica u hrvatskoj inačici popularnog „The Bachelora“.

Njegov tip žene

Već u prvoj epizodi nove sezone raskošno ljubavno gnijezdo morale su napustiti dvije djevojke.

– Svi smo se svjesno upustili u ovu avanturu, svi smo znali kakva je igra u pitanju i kakva su pravila. U tom sam trenutku igrao s kartama koje sam imao u ruci i nimalo ne žalim zbog odluke koju sam donio – objasnio nam je Mijo i dodaje: „Kratko je trajalo i nadam se da ih nisam povrijedio i da će one u budućnosti pronaći svog gospodina savršenog.“ Na pitanje koji je točno njegov tip žene nudi zanimljiv odgovor.

– Možda će vas odgovor razočarati, ali ne gledam žene tako da ih generaliziram ili stavljam u kalupe. Nešto me kod njih privuče, energija kojom zrače, način na koji se odnose prema sebi i ljudima oko sebe dosta je vidljiv na prvu i meni dosta bitan – govori nam Mijo dodajući da postoji jedna stvar koja će ga uvijek odbiti kod partnerice, a to je neiskrenost.

Filozofija i životni savjeti

Kad se uhvati pera, na Večernjakovoj Blogosferi dijeli savjete za bolji život i često se dotiče filozofskih tema. Tako u jednoj objavi tvrdi da čovjek robuje „fiktivnom poretku“.

– Sve fikcije su tu da se ispuni neka psihološka potreba. Ne stvarajte fikcije. Kad jednom stvorite fikciju, onda morate stvoriti tisuću i jednu fikciju da biste je podržali, zbog toga što ona nema oslonac u stvarnosti – tvrdi Mijo, a među ostalim kaže sljedeće: – Imajte na umu da sloboda nije ideal, priželjkivani cilj. Mi ne “postajemo”, već jednostavno “jesmo”. Cilj vježbanja jest “biti” umjesto “posjedovati”. Mijo kao osobni trener ima puno iskustva u radu s ljudima i često gleda napore klijenata da ostvare promjene, a potaknut njihovim borbama dao je odgovor i na pitanje koja je uloga trenera. – Oni nisu vodiči, već su ispomoć. Trener mora biti poput vrtlara. Jednako kao što vrtlar pomaže stablu. Ne možemo navlačiti stablo da bi brže raslo, tu ne možemo učiniti ništa aktivno. Uloga trenera je da posiju sjeme, pomognu da budete kreativni i veseli. To je ono što je nestalo iz škola i djetinjstva. Djeca su veoma žalosna, a žalosna djeca stvaraju žalostan svijet – tvrdi Mijo i napominje da nikada nije uputno uspoređivati pojedince.

– Nikada nemojte neko dijete ili klijenta uspoređivati s drugim i reći:” Pogledaj, on je to napravio bolje od tebe!” To je ružno, nasilno i destruktivno. Pogotovo za “djecu”. Tako uništavate oba “djeteta” – upozorava u svojoj objavi koju završava popularnim Sokratovim citatom: „Ne mogu nekoga naučiti. Mogu ga samo natjerati da razmišlja“