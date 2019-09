Gospodin Savršeni: 'Žene su u potpunosti zaboravile da mogu postići orgazam'

Kad su dvoje ljubavnika u dubokom orgazmu, oni se stapaju jedno s drugim; žena više nije žena, muškarac više nije muškarac. Postaju poput kruga yina i yanga, zadirući jedno u drugo, srećući se jedno u drugom, stapajući, zaboravljajući vlastiti identitet. Zato je ljubav prekrasna. - Što se događa u orgazmu, u seksualnom orgazmu? Morate to razumjeti, jer to će vam dati ključ za konačni orgazam. Što se događa? Kad se dvoje ljubavnika nađu... Zapamtite:dvoje ljubavnika, a ne muž i žena, jer to se skoro nikad ne događa mužu i ženi, zato što muž i žena sve više postaju nepromjenjive uloge, oni se ne stapaju i ne teku jedno u drugo. "Muž" je postala uloga, "žena" je postala uloga. Oni glume. Žene i muževi su društveni fenomen... Institucija. To nije odnos, to je institucija; prisilna pojava- događa se ne zbog ljubavi, već zbog drugih razloga: ekonomske sigurnosti, djece, društva, kulture, religije, svega osim ljubavi. Orgazam se skoro nikada ne događa između muža i žene- osim ako nisu i ljubavnici. I to je moguće: Ljubavnik može voljeti svoju ženu. Tada je to potpuno drugačije, ali onda to uopće nije brak, to više nije institucija. - Neki su potpuno zaboravili što je orgazam. Unatrag nekoliko godina, žene su postale svjesne da je orgazam nešto što je vrijedno postići;inače, žene su potpuno zaboravile da njihovo tijelo ima mogućnost postizanja orgazma. To je jedna od najnesretnijih stvari koja se mogla dogoditi čovječanstvu. Kad žene ne mogu postići orgazam, ne mogu zapravo ni muškarci, jer orgazam je susret dvoje. Samo dvoje, kad se stope jedno u drugo, ga mogu postići. Ne radi se o tome da ga jedno može postići a drugo ne-ta mogućnost ne postoji. Opuštanje je moguće, ejakulacija je moguća, olakšanje je moguće, ali ne i orgazam. Što je orgazam? - Orgazam je stanje u kojem se vaše tijelo više ne osjeća kao materija, ono vibrira poput energije, elektriciteta. Vibrira tako duboko, iz samog temelja, da vi potpuno zaboravljate da je ono materijalna stvar. - Ono što postoji je elektricitet a ne materija. U orgazmu vi dolazite do tog dubljeg sloja vašeg tijela, gdje više ne postoji materija nego samo valovi energije; vi postajete pulsirajuća energija, vi vibrirate. 🙃👇

