Naša pjevačica prisjetila se vremena kada zbog bolesti nije bila u stanju hodati: 'Da mi je netko šapnuo'

Članica grupe Feminnem Nika Antolos već se godinama bori s multiplom sklerozom, zbog koje se na neko vrijeme bila povukla iz javnosti. Sada pjevačica više nema simptome, a o tome je progovorila i na društvenim mrežama. "Da mi je netko šapnuo 2018., kad nisam bila u stanju ni hodati normalno, da ću danas trenirati divne žene na pilates reformeru... Ne možete ni zamisliti koliko sam zahvalna... Život je divan kad vjeruješ Gospodinu, jer On uvijek sve učini na dobro", napisala je Nika u opisu objave.

Podsjetimo, nedavno je Nika otkrila da se odlučila za promjenu karijere. Naime, Niku smo do sada slušali kao radijsku voditeljicu, no sada je odlučila promijeniti profesiju. Članica popularne ženske skupine Feminnem, koja je Hrvatsku predstavljala i na Eurosongu, u posljednje je vrijeme bila prepoznatljiv glas na Happy FM-u, no nakon više od godinu dana odlučila je zatvoriti to poglavlje i napraviti veliki zaokret.

“Bila sam godinu i tri mjeseca na radiju i bilo je super, ali to više nije moj put. Oduvijek sam se htjela okušati u tom svijetu, ali sada me zove nešto novo”, priznala je Nika za Story, koja se okreće zdravijem, aktivnijem i osobnijem stilu života. Nova destinacija na njezinom profesionalnom putu je pilates studio. Kako kaže, kolegica otvara vlastiti prostor, a Nika će tamo voditi satove pilatesa na reformeru. “Jako ga privatno volim i veselim se novom poslu zbog zdravlja i prihoda”, istaknula je u razgovoru.

Osim toga, aktivna je i kao kreatorica sadržaja na društvenim mrežama, gdje vodi profile drugih ljudi i uživa u vizualnoj estetici tog posla. “Volim pomagati ljudima da iskoriste svoje sposobnosti i darove kojih možda nisu svjesni. Ja ih prva nisam bila svjesna, i tako sam krenula – i fizički i emotivno. Mama sam i zbog djeteta ću raditi i 12 poslova ako treba. Bilo bi mi grozno ne raditi”, iskrena je Nika.

Niki je 2018. godine dijagnosticirana multipla skleroza, teška kronična bolest koja zahvaća središnji živčani sustav. O detaljima svoje borbe i puta prema ozdravljenju progovorila je više puta i na društvenim mrežama. “Nakon preko 14 godina mučenja s MS-om, ozdravila sam potpuno uz Božju pomoć i protokol moje sestre. Zdrava sam oko pet, zdravlju godine više ne brojim.. Vjerujem da je već itekako jasno, koliko zato cijenim priliku za zdravlje.. U to ime, krećem u jednu novu epohu svoga života.. Onu koja potiče pokret, snagu, ali na nježan način prema svome tijelu, te u ime zahvalnosti u podržavanju zdravlja istog... Još malo, pa vam sve detaljno pokažemo.. Jedva čekam”, poručila je pjevačica na Instagramu.