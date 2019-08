Naša pjevačica potpuno se razotkrila: Ovako izgleda u 42. godini bez šminke i botoksa

Ivana Kindl odvažila se na novu promjenu. Pjevačica je naime odlučila promijeniti imidž pa je svoju smeđu kosu ofarbala u platinasto rozu. Promjenom se pohvalila na društvenim mrežama, a osim nove frizure pokazala je i kako u 42. godini njezino lice izgleda bez filtera, šminke i estetskih tretmana.

- Nova boja i nova zurka! Me like it! Ova fotka je bez filtera i šminke nastala nakon buđenja. Imam 41 godinu i još nikad nisam bila na nikakvim tretmanima lica, nemam savršen ten,ali može se i bez botoksa - napisala je Kindl. U komentarima su se počeli nizati komplimenti na račun prirodnog izgleda. 'Predivna', 'Lijepa si', 'Slatka i prirodna', samo su neki od komentara.

Ipak, bilo je i onih koji su pjevačici zamjerili novu frizuru. - Ni slučajno! Totalno bezlično, prazno. Sorry! Ti imaš osobni i pjevački izričaj kao crnka! Imaš identitet i kvalitetu! Ne podilazi trendovima - poručila joj je prijateljica. Ivana joj je odgovorila da se više ne osjeća dobro s tamnijom kosom te da će boje ionako stalno mijenjati jer se njima voli igrati.

