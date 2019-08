Jacques Houdek pozirao na plaži u ručniku, a znamo i kako je izgledao prije 18 godina

18 years challenge! 18 godina prošlo je od lijeve fotke, a desnu smo okinuli jučer! @jacques_houdek i ja upoznali smo se prije točno 20 godina. Tada smo postali nerazdvojni, sanjali snove skupa, planirali puno toga, realizirali sjajne soul večeri u Saxu u počecima naših karijera. Svađali se, mirili ali uvijek ostali podrška, ne možemo u biti jedno bez drugog. Njegovu suprugu Brigitu upoznala sam nekoliko mjeseci prije njega i ona mi je postala najbliskija prijateljica u Zgu. Tak da smo zapravo svi jako dugo povezani. Jučer sam ih posjetila u Samoboru, cijeli dan smo hengali kao nekad i uživali. Oduševljena sam jer su udomili 2 mačića i trebate samo vidjeti Jacquesa kako obožava ta mala čupava stvorenja, nikad nije imao mačke i potpuno se razgalio.. 💜💜💜💜💜 #18yearchallenge #friendshipquotes #jacquesiivana

A post shared by Ivana Kindl OFFICIAL (@ivanakindl) on Jun 30, 2019 at 4:33am PDT