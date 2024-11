Ivica je imao 244 kg na prvom vaganju, te bio najdeblji kandidat, a sada je odustao: Plakao sam. Nisam više mogao

Show 'Život na vagi' odlučio je napustiti Ivica Burjan. Ivica je na prvom vaganju imao 244.3 kilograma i time je bio najteži kandidat u svih osam sezona. Činilo se da je Ivica odluku o odlasku donio ishitreno, no on je izjavio kako se to u njemu već dugo skupljalo. Trener Edo nije blagonaklono dočekao ovu odluku, no svjestan je da je to Burjanova odgovornost. Bivši kandidat kaže kako su ga na odustajanje nagnale emocije prema domu.

- Nažalost, to su bile takve emocije, emocije prema domu, nedostajala su mi djeca, jako sam vezan za njih. Nisam više mogao - rekao je Ivica za RTL.hr te dodao da je plakao kad je sve gledao na televiziji. Name, suze su mu išle zbog Mateja i Esmira s kojima je bio jako povezan. Kaže da ga je reakcija maksimalno iznenadila.

Lavina emocija dogodila se kad se vratio kući. - To su bile krokodilske suze, djeca su izletjela iz kuće direktno u moj zagrljaj. Žena nije mogla vjerovati da sam se vratio. Rekao sam im da sam odlučio odustati, sve su razumjeli. Dali su mi podršku. Tim tempom nastavljam i dalje. Obećao sam njima i sebi.

Odlučio je nastaviti sa zdravim životom i nakon showa. Upisao je teretanu i trenira svakodnevno, te šeće i pazi na prehranu.

- Upisao sam se u teretanu, treniram svakodnevno, a kad imam obaveze s klincima, dok ih čekam na treninzima, ja u to vrijeme šećem. Dakle, treniram u teretani, šećem, pazim na prehranu, ali odlučio sam kako se jedanput mjesečno mogu počastiti.

Na promjenu je potaknuo i obitelj. - Supruga je upisala teretanu, ona mi je moralna podrška. Kad idemo u šetnju, i djeca idu s nama. Djeca jedu ono što jedem i ja, odnosno prihvatili su moju prehranu. Sve su prihvatili. Brat i otac su ga dočekali sretno. Ivica kaže kako je puno aktivniji kod kuće. - Svi su bili sretni i veseli, a mogu se pohvaliti kako sam sada puno aktivniji kod kuće. Brat i ja radimo sve po kući, tatu smo doslovno umirovili. Ne damo mu da išta radi. Ponosan je na nas, sretan je, podrška je velika.

Napomenuo je i da zna da je razočarao trenera Edu. - Znam da sam ga razočarao jer smo se dogovorili da ćemo ići do kraja. Znam da sam ga povrijedio, nije bilo fer. No, mislim da je svjestan moje odluke, nadam se da se nije naljutio na mene. I ponovno bih postupio isto. Kad sam se vratio doma bio sam iskreno sav nikakav, ali sad vidim da napredujem. Kao da sam se ponovno rodio, tako se osjećam. Kad sam došao u emisiju, nisam mogao prošetati 20 metara, sada niti ne sjedam uz televizor, sve sam uzimam, vodu, hranu. Kao da sam druga osoba.

Kaže kako mu je drago da je sudjelovao u ovom showu. - Drago mi je što sam sudjelovao. Ovaj show mi je stvarno puno pomogao, uvijek kažem svima da se prijave. Ipak je to stručni tim, prekrasno životno iskustvo koje mi je zaista pomoglo u daljnjem napretku. Finalom se ne zamaram, niti išta očekujem. Ne borim se za pobjedu, ne borim se za novac. Cilj je pasti ispod 200 kilograma, zatim doći do 150 kilograma.

