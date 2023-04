Naša pjevačica osvrnula se na komentare o kilaži: A da ja tebe pitam 'Zašto si se toliko podebljala?'

Hrvatska pjevačica Nika Antolos, članica grupe Feminnem na Instagramu je otkrila koje ju pitanje koje joj ljudi postavljaju najviše smeta. Naime, Nika je napisala kako ju smeta kada ju ljudi pitaju pitanja vezana za njenu kilažu te je dodala da postoji život iza ekrana i da nije sve kako se čini na prvu.

"Kako si?", "Kako ti je mala?", "Kako ti je mama?", "Kako posao?"...Ima milion i jedno pitanje, a da nije ,,Zašto si toliko smršavila”. Jer ako zaigramo igru ogledala, pa ja tebe pitam ,,Zašto si se toliko podebljala” odjednom više nije zabavno. Ljudi imaju život iza ekrana, sjajan, mračan, težak, šaren, lak,siv, bolan, radostan... Ne ‘pretpostavljajte’, ne gurajte crne jezike po tuđim “tanjurima”... Sve su to brzi vlakovi za pakao... Odite radije s nama,koji biciklom guramo polako do oblaka... Blagoslovljena srijeda prijatelji..." stoji u objavi koju je pjevačica postavila na Instagram.

Prije nekoliko dana pjevačica je na društvenim mrežama napisala kako je završila na hitnoj. Nika je otkrila kako je imala upalu uha, te da ju je strašno boljelo. Zbog toga je do četiri ujutro šetala oko hotela.

"Ono kad si napokon u Splitu s curama, ali ne možeš van iz sobe jer puše ,a ti imaš upalu uha... Sinoć sam bila na Hitnoj u Splitu, dok još nije bilo strašno , ali po povratku u hotel me je do kraja zašilo... Toliko je boljelo, da sa šetuckala dvorištem hotela do 4:oo, kao kakva bijesna baba s kapuljačom i pričala sama sa sobom... Nije prvi put da imam upalu uha, no nakon stanke od 3 godine, ova me je iznenadila... Ali kad je s tobom kroz sve to jedna neopisivo divna Splićanka koja te vozi te ostane s tobom do 2:30 na hitnoj, iako radi u šest, sve je itekako lakše... Sve u svemu, hoću reci, i u boli i u radosti zadržite iste ljude.. I još nešto, danas sam popila predivnu kavicu u hotelu, dok paun je šetao po dvorištu, fokus na lijepe stvari, pa sve boli utonu u ‘jučer’…" stoji u objavi.

Pjevačica se prije nekoliko godina suočila s dijagnozom multiple skleroze, a utjehu i snagu pronašla je u vjeri

Nedavno se odazvala pozivu u emisiju "Zdravlje na kvadrat" i otkrila kakvog je zdravlja. "Joj, super! Super! Ponavljam jedne te iste rečenice, ali da drugo kažem, lagala bih. Ja sam posljednje tri godine bolje nego što sam bila s 18 godina”, priznala je Nika.

Prisjetila se i kako joj se bilo suočiti s dijagnozom.

"Kako to dobro zvuči kad napokon netko izgovori imala, jer ja zaista takav osjećaj imam. Liječnik nisam pa da potvrdim to nečim konkretnim osim svojim osjećajima, svojim životom kakav sada živim koji nisam imala. 13 godina nisam živjela nikako, bila sam nikakva, i onda se dogodila dijagnoza. Čudno zvuči, ali sama sam je našla. Sama sam otišla na MR glave i vratne kralježnice i našli smo lezije. Onda sam našla neurologa koji je potvrdio da je bila leđna, spinalna funkcija i kortići i sve ostalo što to prati. Sa svih strana dolazili su prijedlozi - odi širiti vene, odi na pčelinje ubode, odi na ovo, odi na ono... Zvuči smiješno, ali meni je trebalo dobrih tjedan dana, i puno znači u tom momentu, tišine. I uzela sam si period: 'Ti, ćaća moj gore, kojeg puno volim, kojem vjerujem, Isuse, daj Ti meni nešto pošalji svoje, jer ja ovo ne mogu. Ne znam što da prihvatim od toga'", ispričala je Nika i dodala: "Imala sam početni strah u smislu hoće li to tako strašno boljeti i dalje. I je, boljelo je i dalje. To je neprestano boljelo. Moja je bila takva da sam izgubila vid na lijevo oko, noge nisam osjećala, imala sam nenormalne konstantne bolove. Sijevajuće! Tako bih to najbolje objasnila. I dobro je rekao jedan dečko iz Amerike, kako smo se svi dopisivali s tom dijagnozom: 'To je kao da te netko prihefta na struju svakih deset sekundi. Cijelo tijelo te toliko zaboli da je to strašno!'".

No Nika sa danas, nasreću, vratila u normalu. "Da, vježbam, jedem normalno. Jedem sve što hoću, iako se opet držim većinskih protokola da se u kontaktu s nekim drugim virusom ne može njemu napraviti neka ugodna kućica. Ne bih mu htjela dati to. Ne smijem gluten, laktozu, kazein, šećer i jaja.", kazala je.

