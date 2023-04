Naš glumac pokrenuo self help podcast: 'Raspalo mi se zdravlje, mislio sam da imam infarkt'

Zagrebački glumac Marko Cindrić (39), gledateljima najpoznatiji po ulogama u filmovima "Broj 55" i "ZG 80", i seriji "Nestali" pokrenuo je audiopodcast "Ja jesam" u kojem ljudima želi savjetovati kako da pomognu sami sebi i poboljšaju duševno zdravlje.

- Imao sam ideju za podcast već par godina, ali se njegov oblik i sadržaj mijenjao. Prvi sam put dobio ideju za to kada sam početkom 2020. ležao izmučen od korone i PTSP-a kao posljedice bolesti i potresa te buljio u plafon i bespomoćno ležao i slušao kako se supruga i moj mali sin sami nose s nastalom situacijom.

Sve mi je falilo i duša mi je bila razbijena. Htio sam vidjeti ljude, obitelj i prijatelje i s njima razgovarati o životu, umjetnosti, glazbi, knjigama, o raznim lijepim temama. I htio sam to dati ljudima preko podcasta jer sam bio siguran da nam to svima jako nedostaje - kaže Cindrić. Ipak, podcast nije pokrenuo tada, nego tek sada, a okidač su bile njegove zdravstvene teškoće.

- Nedavno mi je utrnula cijela lijeva strana tijela jer nisam znao usporiti kada je trebalo i doveo sam se do ruba. Tijelo mi je reklo: O. K.,ne slušaš me, pa ćeš sada malo bolje razmisliti o svemu. Prekretnica je bila jedna noć kada sam pomislio da imam infarkt. Na kraju se ispostavilo, nakon brojnih pretraga, da je riječ o dva živca i herniji diska u vratu. Raspad zdravlja nije bila početna točka nego rezultat koji sam tek uspio pročitati nakon podrobne analize samoga sebe. Unatoč svemu što mi se pozitivno događa u životu, zapostavio sam se. Zaboravio sam na stvari koje me vesele i čine boljim i za sebe i za moju okolinu - iskreno je kazao Cindrić, koji je tada čvrsto odlučio pokrenuti podcast. Nulto izdanje podcasta možete poslušati OVDJE.

- Podcast se tiče čovjekove veličanstvene dimenzije, odnosno moje vjere da svi imamo priliku napraviti korak prema boljoj verziji sebe jer to zaslužujemo. Svijet nas treba takve, a mi takvi trebamo sami sebi. Gledamo se svakodnevno u ogledalo, a često ili jako rijetko u njemu vidimo divove. Gosti u "Ja jesam" bit će zaljubljenici u život i ljudi koji pomažu na svoj način ljudima, bila to mentalna higijena, sport, prehrana ili neka druga kategorija, svi oni dijele svoje talente sa svijetom. To bih rekao da je nekako krajnji cilj podcasta, da kroz razne dimenzije života koje ću prikazati, ljude koji ga budu slušali ohrabrim da podijele svoje talente sa svijetom i tako nam učine život ljepšim - ističe Marko, kojem je jasno da svi trebamo naći vremena za sebe.

- Jako je lako uz moj primarni posao, a to je gluma, zaboraviti se, ali koliko razumijem, svi mi jednako zaglibimo bez obzira na zanimanja. Rijetko smo si sami prioritet, a trebali bismo stalno biti. Trebaju nam zdrave navike. Nalazio sam ja vrijeme i za sebe i radio zdrave stvari, ali nekako to nije bilo to. Uz jurnjavu i obveze, nisam točno odredio što želim. Trebao sam to uvesti u tjedni raspored pa ne bih zaboravio na sebe. Zapostavio sam se toliko da su mi supruga Rea i sin Pino pod bor stavili pismo u kojem je pisalo da mi daruju dan u tjednu kada ću otići iz kuće i napraviti nešto za sebe, bilo to penjanje na Sljeme ili promatranje ptica u parku - kazao je Marko i otkrio što mu je pomoglo.

- Malo više sam počeo misliti na sebe, uveo sam neke nove navike, dodao si izazove, počeo raditi na stvarima koje me vesele a svjesno sam ih zapostavio. Jako me dobro centrirao Brandon Burchard svojom knjigom "Životni napon", koju svima preporučujem. Napunila me i dala mi nove smjernice. Kao da sam napravio update softvera. Znam da ima ljudi koji se znaju jako dobro nositi sa zapadnjačkim načinom života, ali mislim da je većina u potrazi za brzim rješenjima, a ona ne postoje. Postoje nove navike, postoji svjestan ulazak u nepoznato, u područje koje nas stalno zove, ali ga ignoriramo jer živimo konzumeristički. Kako konzumiramo loše sadržaje, tako konzumiramo i sami sebe. Brzo i loše. U nekim zapadnim zemljama djeca već meditiraju u školama da smanje anksiozna stanja i uđu dublje u svijest i kreaciju. Nadam se da ćemo i mi prihvatiti neke takve dobre stvari - rekao je glumac. Podcast će ići tjedno, a bavit će se svime što je dobro za nas.

- Pokušat ću, zajedno s gostima, dati smjernice ljudima o raznim disciplinama i pristupima životu. Tako da, ako im se nešto učini zanimljivim, mogu odmah reagirati i krenuti u tom smjeru. Bila to prehrana, molitva, neka tehnika umirivanja uma ili priča o trčanju, ona će biti tu za svakoga. Prva gošća idući tjedan bit će mi Anđa Marić, jer je borac nevjerojatne energije i s iskustvom koje nam može biti putokaz kako napraviti korak prema nepoznatom i boljoj verziji nas samih. Njezina je priča nadahnjujuća a njezina energija nepobjediva. Ima znanja i može nas naučiti dobrim stvarima - kaže Marko, koji nam je rekao i da će uskoro u svom podcastu najaviti i jednu lijepu humanitarnu priču koju će pokrenuti. Naravno, uz podcast i dalje glumi, a najavio je i nove uloge.

- Ovaj tjedan počele su mi probe u matičnoj kući, HNK u Varaždinu, s legendarnim redateljem, pravim umjetnikom staroga i novoga kova Paolom Magellijem. Radimo "San ivanjske noći". Nedugo nakon toga radit ću u Varaždinu s beogradskim redateljem Bojanom Đorđevom, a potkraj ljeta počet ćemo raditi novi komad Kristijana Novaka, u režiji Ivana Plazibata. Trebao bih potkraj kolovoza igrati rimskog cara Karina u filmu o Dioklecijanu Domagoja Burića. Uživam u glumi kao nikad dosad - zaključio je Marko Cindrić.

VIDEO: Najpoznatija vozačica ZET-a objavila da se udaje: 'Jako sam sretna i uzbuđena'