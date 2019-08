Predivna supruga našeg boksača otvorila dušu: 'Teško mi to sve pada'

Uči velikog meča našeg boksača Filipa Hrgovića protiv Marija Heredije uzbuđenje ne skriva niti njegova lijepa supruga, Marinela.

Ekonomistica vrijeme trenutno provodi na ljetovanju u Hrvatskoj, u društvu obitelji na Lošinju. Iz Miamija se vratila prije tjedan dana da bi suprugu omogućila da se pripremi za nadolazeći meč.

Foto: Privatna arhiva

- Na žalost, to tako uvijek ide. On mora biti skoncentriran, spreman psihički isto koliko i fizički prije, ali i za vrijeme borbe. Teško mi je kad se ne čujemo, naravno, ali razumijem situaciju u kojoj se Filip nalazi - ispričala nam je Marinela, koja se i sama aktivno bavi sportom. Već dugo trenira odbojku, redovito trči i pazi na prehranu. Da je usavršila svoje kulinarske vještine, potvrdio je i Filip u jednom od prijašnjih intervjua za Večernji list.

– Ona se doista jako dobro brine o meni. Odemo mi ponekad i u neki restoran, no Marinela kuha gotovo svaki dan po mojem programu - rekao je Filip koji se prije meča voli osamiti. Svjestan je tereta koji njegova supruga nosi zbog velike predanosti borilačkom sportu.

Foto: Privatna arhiva

- Da ona nije takva, mi bismo davno prekinuli. Nisam ja za baciti, ali me ne bi puno cura takvog trpjelo, taj moj način života. Ja sam fokusiran na uspjeh u boksu i to se sigurno osjeti doma, no Marinela se uspješno bori s time, nosi svoj križ. Svaka joj čast, nisam ja baš jednostavna osoba - svjestan je 27-godišnji Hrgović.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

- Prije nego što smo se dobro upoznali, bojala sam se da je Filip surov, no on je zapravo jako dobra duša, a najljepše mi je kod njega što misli na druge prije nego na sebe. Pažljiv je i zanimljiv pa mi je s njim uvijek lijepo - izjavila je još prije Hrgovićeva supruga.

- Mexico je preopasan da bi tamo bila sama, a uoči meča najčešće uvijek jesam. Ne želim da se on brine i još o tome razmišlja - objasnila je svoju brigu Sesvećanka Marinela.

Vjenčali su se početkom lipnja, a trenutno zajedno žive na relaciji Miami - Zagreb. Svaki slobodni trenutak provode zajedno, najčešće u šetnjama, odlaskom na mjuzikle i košarkaške utakmice. Jedan od poklona za svadbu bio je i put na medeni mjesec u Južnu Afriku, kojem se novopečeni bračni par izuzetno raduje.