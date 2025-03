Naša pjevačica iskreno progovorila o vjeri: Sa sazrijevanjem malo više, dublje propitkuješ

Pjevačica Zsa Zsa, koja je prošle godine odustala od nastupa na Dori i tako omogućila Baby Lasagni da kao zamjena sudjeluje na Dori i pobijedi, prije četiri je godine snimila jednu od najprevođenijih duhovnih pjesama, ''Dubine''. Zsa Zsa ovu pjesmu rado izvodi i veseli se što će joj se ovog svibnja pružiti prilika da "Dubine" izvede pred publikom u zagrebačkoj Areni na koncertu duhovne glazbe ''Progledaj srcem''. Ova prilika predstavlja i trenutak kada je odlučila istaknuti svoju vjeru koja je tijekom godina postala dublja, a u razgovoru za IN Magazin glazbenica je ispričala koliko joj vjera znači i istaknula je kako joj puno znači sudjelovanje na koncertu "Progledaj srcem".

Govori kako je njezina vjera uvijek bila prisutna, no način na koji je komunicira prema van se mijenjao s vremenom, a sazrijevanjem je postajala dublje svjesna svog duhovnog puta. - Moja vjera je apsolutno stalno tu sa mnom, ali nekako se mijenjalo to kako ja to komuniciram na van možda i naravno sa sazrijevanjem malo više, dublje propitkuješ, doživiš neke situacije. Kad se baviš umjetnošću jer glazba ili bilo kakva vrsta umjetnosti baš to iziskuje od tebe - iskrenost i ja jednostavno volim to proživjeti sa svojim ljudima, može nekom to sa strane biti čudno, kao opet nešto priča, ali to je moja životna priča - rekla je Zsa Zsa u razgovoru za IN Magazin. Ističe kako joj ima veliku želju za stvaranjem duhovne glazbe, ali ne odustaje od ljubavi prema pop glazbi koju je zadnje tri godine malo stavila po strani. Zsa Zsa, pravog imena Jelena Žnidarić, veseli se svibnju i nastupu u zagrebačkoj Areni.

- Mi tamo dolazimo slaviti Boga i to se jako osjeća u cijelom ovom procesu i zato uopće nema treme od nastupa. Uvijek imam neku anksioznost od svojih nastupa, ovo znam da će biti dobro, nema tu, bit će dobro i kad se brineš samo predaš u njegove ruke - kaže pjevačica. Pjevačica nedavno nije skrivala razočaranje stanjem društva i načinom na koji se ljudi ophode jedni prema drugima, posebice na internetu. Njezina objava prije nekoliko dana tako je izazvala brojne reakcije i potaknula raspravu o kulturi komuniciranja na društvenim mrežama. Ovako se pjevačica oglasila putem Instagram storija:

- Postali smo odvratno društvo. Na van se pravimo fini, pomažemo (kad smo viđeni i kad se to zna, tako da ispadneš 'dobar' pred svijetom). Bonton je davno zaboravljena knjiga, a kad mislimo da smo nešto puno napredovali kao društvo kroz stoljeća, čujem zanimljivu stvar od prijatelja: "Sad nemamo lomače, nego imamo društvene mreže!" Tko razumije, razumije - započela je svoje obraćanje Jelena pa nastavila: - Čast izuzecima koji se trude biti dobar primjer svima nama. Zapitaj se danas kakav si i što donosiš na stol svojoj okolini. Jesu li tvoji postupci usmjereni na činjenje dobra ili proistječu iz nekog drugog kuta? Ako proistječu iz drugog kuta, onda to moraš riješiti sam sa sobom - inače nikad nećeš biti istinski sretan i sve će ti zauvijek biti krivo - poručuje Žnidarić.

