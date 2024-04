Naša pjevačica iskreno: Imam 37 godina. Da sam se htjela udati, onda bih se udala

Najdugovječnija pjevačica grupe Magazin Andrea Šušnjara progovorila je o udaji. Naime, Andrea je otkrila što misli o udaji, te je rekla da bi se udala da je to htjela no da joj to nikada nije bilo na vrhu liste prioriteta i želja. - Mene više nitko ne pita kad ću se udati zato što mislim da su svi odustali od tog pitanja. Mislim, imam 37 godina, da sam se htjela udati, onda bih se udala, tako da to mi definitivno nikad nije bilo na vrhu liste prioriteta i želja, to je nekako na dnu. Ima puno važnijih stvari od toga - rekla je za InMagazin.

Nedavno je proslavila 37. rođendan u jednom splitskom klubu, a dio atmosfere s proslave pokazala je na društvenim mrežama. Pjevačica je pokazala crvenu tortu u obliku srca koju je imala, a na njoj su stajale svjećice s brojevima 3 i 7.

- Hvala svima na čestitkama i lijepim željama ❤️ - napisala je uz fotografije pjevačica.

Andrea je za ovaj dan odabrala crvenu kombinaciju, a na Instagram Storyju pokazala je i tko je sve slavio s njom.

Inače, pjevačica je nedavno govorila o svom odlasku iz Magazina. Andrea je tada gostovala u InMagazinu, te se osvrnula na odlazak i svoje razmišljanje o tome.

- Ja nekako otkako sam dala naslutiti da postoji šansa da ću otići iz grupe Magazin, nastupa nikad više, ljudi nikad više i poziva nikad više, tako da ja ne znam što su ljudi odjednom otkrili Magazin u ovoj zadnjoj godini - rekla je Andrea.

- Odradit će sve dogovorene gaže do kraja godine, a onda će se u siječnju odmarati - dodala je. Na pitanje hoće li u iduću godinu ući u solo karijeru, rekla je da plan ima ali nije još razrađen.

- To mi je u planu, sad kad će se to izrealizirati, moramo vidjeti. Ja njih definitivno nikad neću ostaviti na cjedilu, tako da dok se ne nađe adekvatna zamjena, ja ću uvijek biti tu - zaključila je pjevačica.

Podsjetimo, Andrea je već 13 godina članica Magazina i to otkako se predstavila hitom 'Sijamski blizanci'. Ova poznata grupa puno nastupa, i do četiri puta tjedno, a publiku oduševljavaju brojnim hitovima.

