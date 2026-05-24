Nova glumica u Kumovima zbog uloge je pauzirala studij, evo tko je ona i kako opisuje svoj lik

U najdugovječnijoj seriji u Hrvata, popularnim "Kumovima", imamo priliku upoznati novog lika. Radi se o Ivi Grabovac, vrckavoj djevojci, punoj života i tajni, a odlično ju je utjelovila Lejla Hakalović (23). Mlada glumica dolazi iz Sarajeva, a svoj lik opisuje kao vrlo kompleksan.

- Iva je topla djevojka koju život nije mazio, te je morala pronaći svoj put i spasiti sebe najbolje što umije. Što duže igram lik Ive više se s njom povezujem, tako da, sada, lako preuzimam njen lik i tu ulogu činim svojom - govori Lejla te dodaje da je Iva hrabrija od nje, a da s likom dijeli isti žar za pravdu i slobodu.

- Ja sam također odrastala u strogom domu, te mi je poznata buntovnost koja se pojavi kako bismo bili slobodni. Mogu reći da sada od Ive preuzimam odlučnost i hrabrost - ističe glumica koja je i sama pratila događanja u Zaglava, a i njezina obitelj vjerno gleda. Hakalović je ovo prva veća televizijska uloga, a ranije je igrala i u bosanskohercegovačkoj seriji "Komar". Osim toga, aktivna je i u kazalištu te radi na prvom sarajevskom mjuziklu "Sarajevo moje drago". Lejla je, otkrila je, zbog ove uloge pauzirala studij na sarajevskoj Akademiji.

- Odluku sam donijela lako, nije prvi put da pauziram studij kako bih snimala. Produkcija Nove TV je odabrala mene za ovu ulogu, a takvu privilegiju nisam mogla odbiti. Kolege i bližnji su imali slične brige kao ja, neki i riječi ohrabrenja, no, na kraju, odluka je moja - istaknula je Lejla kojoj ostaje za završiti četvrtu godinu faksa. Uz to, glumica je radila i na dokumentarcu o ženama na Balkanu "Ženski pogled".

- Takva vrsta dokumentarnog filma i teatra me provocira na najbolji način, smatram da su žive, istinite i iskrene priče ljudi bitne da budu viđene širim masama, jer na kraju dana svi prolazimo iste probleme u društvu. O tome i je "Ženski pogled", film žena koje govore svoja iskustva svakodnevice - pojašnjava glumica koja u slobodno vrijeme voli odmarati, slušati muziku, rolati se i peći kolače.