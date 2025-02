Naša influencerica svaki put uspjela je ući u berlinski klub Berghain, a za to postoje i kriteriji: 'Procjenjuju tvoju energiju'

- U Berlinu sam dosad bila sigurno pet ili šest puta. Najčešće sam ga posjećivala poslovno, povodom Berlin Fashion Weeka i modnih revija, a nekoliko puta sam bila i isključivo privatno. Berlin bih jednom riječi opisala kao slobodu. On je unikatan miks urbane, ulične kulture i impozantnih znamenitosti, povijesti i kulture. Spoj je različitih krajnosti i kontrasta u jednom mjestu. S jedne strane odiše svojom poviješću koja u sebi nosi određenu težinu koju je nemoguće ne osjetiti, a paralelno ima jedinstvenu, iznimno opuštenu energiju. Berlin je veseo, razigran, ali i sjetan u isto vrijeme. Upravo to mu daje taj poseban šarm koji ja osobno volim. Veličanstven je i svaka pora grada odiše, u Berlinu je sve moguće - opisuje nam popularna domaća modna influencerica Karla Zelić, koju publika na društvenim mrežama poznaje pod umjetničkim imenom Super Babe Killah.

Malo je reći da je Karla zaljubljena u Berlin, a o atrakcijama koje vrijedi posjetiti govori u nastavku.

- Berlin ima ekstremno široku ponudu kulturnog i zabavnog sadržaja i to je jedan od razloga zašto ga obožavam. U Berlinu ćete vidjeti sve. Od impozantnih građevina i luksuznih centara, do beskućnika na ulici, u vremenskom rasponu od deset minuta. Što se atrakcija tiče, svakako bih izdvojila klasike koje morate posjetiti da biste doživjeli povijest grada. Nezaobilazna Brandenburška vrata, koja vode u najveći i najpopularniji park u Berlinu, Tiergarten. Ogroman je i prepun staza, fontana, livada i spomenika, a posebno je divan u proljeće. Berlinski zid je naravno, vjerojatno najpoznatije povijesno mjesto u Berlinu i svakako ga posjetite. To mjesto nosi energiju i povijest ugraviranu u svaku poru i teško je dočarati emocije koje izaziva. Palača Charlottenburg je također iznimno impozantna i ostavila je velik dojam na mene, to je najveći dvorac. Spomenula bih i Museumsinsel, veliki kompleks s nekim od najvažnijih berlinskih muzeja na jednom mjestu. Ovo su sve najpoznatija turistička mjesta, ali s razlogom. Osim toga, najdraži dio Berlina su mi kvartovi Kreuzberg i Mitte. Kreuzberg ima pomalo underground energiju, ali je šaren, razigran, pun kafića, restorana, galerija i urbanih kul mjesta. Mitte je malo "uglađeniji" i također ima odličnu ponudu trgovina, niche kafića, restorana i galerija priča nam influencerica koja na društvenoj mreži Instagram broji više od 33 tisuće pratitelja, a svojim nekonvencionalnim stilom i modnim kombinacija baš sve ostavlja bez daha.

- Posljednji put sam posjetila Berlin u svibnju prošle godine. S obzirom na to da imam puno prijatelja u Berlinu, najčešće odsjednem kod njih jer nam je to prilika da se vidimo i podružimo, a grad doživiš na poseban način kada odsjedaš kod nekoga tko tamo živi. To mi je puno draža opcija nego hotel ili apartman, jer dobijem bolji dojam o stvarnom ritmu života kada dijelim prostor i vrijeme s ljudima koji tamo žive i svaki put doživim grad na novi način, ovisno od prijatelja kod kojih odsjedam. To je i razlog zašto ga često posjećujem, između ostalog - dodaje te nam otkriva i što je iznova obara s nogu, kada je riječ o njemačkoj metropoli koja broji više od tri i pol milijuna stanovnika.

- U osjećaj koji mi pruža. U Berlinu je autentičnost i sloboda da budeš ono što jesi zaista na prvom mjestu. Ljudi nose što žele, rade što žele i nije ih briga što će itko reći ili misliti i to je ono što me posebno inspirira. Uvijek se iznova zaljubim u ranije spomenute kontraste Berlina koji su mi prezanimljivi. Grad je s jedne strane pun zelenila, s druge strane prepun betonskih, "underground" blokova. Vidjet ćete poslovne, uglađene ljude, ali i ljude različitih subkultura u istoj ulici. To što u Berlinu i dalje viđam subkulture i što je osobni identitet nešto što je zaista cijenjeno, također me inspirira. Ljudi nisu uniformirani i ne prevladava mainstream. Berlin s jedne strane odiše luksuzom, s druge strane je mali raj DIY i niche trgovina, objekata. Galerije i muzeji su na svakom uglu, kulturna ponuda je toliko zanimljiva da mi svaki put bude žao što ne stignem obići i posjetiti sve što želim, bez obzira na to koliko dugo ostajem. Klupska scena je, usudim se reći, jedna od najjačih, ako ne i najjača u Europi i noćni život je neusporediv s bilo koji drugim gradom koji sam posjetila. Također, ono što mi je kod Berlina super je to što, iako je ogroman grad, nikad nema dojam prenapučenosti, gužvi i žurbe nego je ritam grada lagan i opušten. Prometna povezanost je sjajna i lako se snaći, to je ono što me također uvijek iznova ugodno iznenadi. Dodala bih i da, iako je Berlin s jedne strane slobodan i "divlji" grad, uvijek se nekako osjećam sigurno - prepričava te u nastavku objašnjava kako joj pošlo za rukom da gotovo svaki put uđe u popularni berlinski klub Berghain. Inače, na društvenim mrežama dijele se snimke reda čekanja za ulaz u kultni klub, a mnogi na ulazu budu i odbijeni, iako nitko ne zna po kojim kriterijima primaju goste.

- Imam se čast pohvaliti činjenicom da sam u Berghain dosad uspjela ući svaki put, ni jednom me nisu odbili. Redovi su zaista ogromni i istina je da je teško procijeniti točan kriterij po kojem puštaju ljude, ali mislim da generalno gledaju i procijene tvoju energiju, nema nekog posebnog pravila. Imam prijatelje koji si više puta pokušavali ući, po sedam ili osam puta, neuspješno. Što se kluba tiče, to je najbolji klub u kojem sam ikada bila. Opravdao mi je apsolutno sva očekivanja. Berghain je više od kluba, to je institucija. Ogroman je, impozantno izgleda iznutra, visoki stropovi, kameni šank i puno prostorija i dijelova/katova kluba koji su svaki redom priča za sebe. Sound sistem je najbolji od svih klubova u kojima sam bila. Berghain je potpuno drugi svijet u kojem je apsolutno sve dopušteno, ali unatoč tome ili baš zbog toga, osjećaš se sigurno. Nikada nisam imala loše iskustvo, tamo vlada takva energija da su svi jednostavno povezani na nekoj drugoj razini. Upoznala sam prekul ljude u Berghainu i imam stvarno predivne uspomene. Vidjet ćeš sve vrste ljude i razne, ponekad bizarne scene, ali vlada doza međusobnog poštovanja i ljubavi prema glazbi i rave kulturi koja je zaista iskustvo za sebe. Obožavam Berghain i mislim da će mi zauvijek ostati najdraži klub na na svijetu - ispričala je Karla te se prisjetila svog prvog odlaska u kultni berlinski klub.

- Uvijek ću pamtiti svoj prvi odlazak u Berghain. Prijatelj s kojim sam išla rekao mi je da su nam najbolje šanse da uđemo oko pet ujutro u subotu, jer je tada najmanji red i smjena posjetitelja. Sjećam se, bila je zima i spavala sam u toplom krevetu, probudila me budilica u četiri ujutro kako bih se spremila za Berghain. Potiho sam se iskrala iz stana prijateljice kod koje sam odsjedala i naručila Uber do kluba, ispred kojeg me čekao prijatelj. Bila sam jako uzbuđena i pomalo prestrašena tog svog prvog puta zbog svih priča koje sam čula i zanimalo me hoće li me pustiti. Kada smo se našli ispred kluba, bio je red ispred, manji nego inače, ali svejedno postojeći i tik ispred mene su odbili nekoliko ljudi. Kako sam se približavala ulazu, samo sam si ponavljala ma "Just keep it cool" i pokušavala sam djelovati opušteno. Napokon je došao red na mene, srce mi je kucalo, došla sam do ulaza, zaštitar me skenirao i samo klimnuo glavom i rekao "Bitte!" i to je bilo to. Vrištala sam od sreće unutar sebe, ali sam zadržala kul i indiferentnu facu uz blagi osmijeh. Iz hladnog zimskog jutra, ući u Berghain bilo je iskustvo za sebe. Čim smo kročili unutra, znala sam da me čeka provod života. Zalijepili su nam stickere na mobitele jer je zabranjeno snimati unutar kluba, što mi je iskreno super, pregledali nam stvari i krenula je nezaboravna noć - kazala je Super Babe Killah, a i mi smo joj malo pozavidjeli!

Zanimala nas je i kakve su cijene u Berlinu, s obzirom na neprestano divljanje i inflaciju u svijetu. - U Berlinu su cijene hrane niže nego cijene u Hrvatskoj, to sam primijetila odmah po prvom dolasku. Cijene u supermarketima su ili iste ili jeftinije. Prosječni restorani, a pogotovo ulične street food opcije, jeftinije su nego kod nas. Cijene kava su iste kao u Hrvatskoj, osim ako ne ciljate na posebna, niche mjesta koja su skuplja, ali nude iznadprosječnu uslugu i iskustvo. Što se noćnog života tiče, cijene pića su nešto skuplje nego kod nas, ali razlika nije prevelika - ističe.

- Spremam se posjetiti Berlin u lipnju, ponovno povodom Fashion Weeka, što mi je sad već postala i tradicija! Osim toga, moja bucket lista je poprilično dugačka, ali ove godine bih voljela konačno posjetiti Portugal, New York i Indoneziju. To su mi trenutačno tri destinacije pri vrhu liste i nadam se da ću ove godine ostvariti svoje želje - zaključila je.

