Biste li pogodili o kome je riječ? Ova djevojčica sa slike je danas naša poznata glumica koja slavi 42. rođendan

Poznata hrvatska glumica Ana Gruica Uglešić odlučila je svoj 42. rođendan proslaviti na poseban način. Umjesto klasičnog slavlja i poklona, pozvala je svoje pratitelje da novac ne troše na poklone nego da podrže jednu humanitarnu akciju. U emotivnoj objavi na Instagramu, gdje je podijelila svoje dječje fotografije, Ana je napisala dirljivo pismo svojoj maloj sebi: “Draga moja mala Ane, od Špire Dujina, dite malo moje nevino, koje si snove imala...svi su mislili da imaš samo bujnu maštu. Ali mašta je, zapravo, to sada znamo i ti i ja, jedini preduvjet ispunjena svih snova. Pričala si da ćeš biti balerina, manekene, glumica... točno tim redom. Imala si hrabrost maštati. I što sam mogla drugo napraviti nego postati tvoj vojnik, biti samo alat ispunjenja tvojih dječjih snova. Jer zapravo jedino bitno je #bitnodasudjecadobro" započela je i nastavila:

09.05.2024., Split. Gradsko Kazaliste Mladih, glumci koji glume u predstavi “Suti, muci” Sinisa Novkovic, Ivana Gudelj, Denis Tomic i Ana Gruica Uglesic. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

"Danas ti je 42. Što god ti tvoja dječja mašta kaže da želiš dalje, moj zadatak je da ti, bez pitanja, sve želje ispunim. Možda neću uvijek uspjeti, ali ću uvijek dati sve od sebe. Zahvalna sam ti, curice moja, što imaš snage oprostiti mi sve ožiljke koje sam ti svih ovih godina nanijela… Često se pitam odakle ti snaga da i dalje čista srca, živog oka, i sa znatiželjom gledaš i voliš svijet oko sebe?! Opraštaš i zaboravljaš tako lako svima i svemu i uvijek ideš dalje. Samo jako. Ostani ista, sanjaj i sjaji. Ne mogu te ugasiti, ne znaju zašto siješ.”

Zamolila je one koji joj žele čestitati da uplate barem jedan euro za humanitarnu akciju "Za Ivanovu vožnju."

"Danas slavim 42.rođendan. Kako sam uvela u praksu, tako će i ostati. Poklone ne primam, niti su me ikad zapravo veselili. I moji prijatelji su zamoljeni da iznos predviđen za poklon uplate na humanitarni račun. Svi vi koji mi želite čestitati, na bilo koji način, molim vas lijepo, da mi čestitate uplatom, pa makar jedan euro, za humanitarnu akciju “Za Ivanovu vožnju” @slicicepricaju S punim poštovanjem gledam momka (iz moga sela) kako uporno, dostojanstveno i u tišini gura akciju od Božića do sada. Trenutno je na 34,677 od 50,000 eura potrebnih za kombi prilagođen za bolesnog Ivana. Baka Jela (svima poznata), ima bolje uvjete za sebe i unuka, ali nema vozilo za bar donekle, normalno, funkcioniranje. Molim vas, idemo završiti akciju našim uplatama. kod za uplatu vam je u galerija slika. I ne mislite uplatit će netko drugi, radite razliku... Hvala vam svima od srca svima na čestitkama!" zaključila je.

Akcija, inače, ima za cilj prikupiti 50.000 eura za kombi prilagođen bolesnom Ivanu, a do sada je prikupljeno 34.677 eura.

Poznata splitska glumica, svojim je gestom pokazala veliko srce i društvenu odgovornost. Brojni pratitelji su pohvalili njezinu inicijativu, a komentari ispod objave puni su pozitivnih reakcija i čestitki. "Koračaj i dalje s istim tim pogledom na svijet; uvijek si bila svoja, posebna, drugačija," samo je jedan od brojnih toplih komentara kojima su prijatelji i obožavatelji čestitali rođendan ovoj svestranoj umjetnici.

