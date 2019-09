Naša influencerica nakon brojnih promjena i operacije grudi pokazala kako izgleda

Hana Rodić, natjecateljica prve sezone showa 'Gospodin savršeni' ne prestaje objavljivati fotografije s odmora u Biogradu.

Nakon što je prije samo nekoliko mjeseci operirala grudi i napravila korekciju na usnama, čini se kako je Hana vrlo zadovoljna svojim novim izgledom. Ona i njezin dečko, Goran Jurenec, prije novih poslovnih pothvata uzeli su predah. U intervjuu za RTL, Goran se otvorio o odnosu s Hanom.

Foto: Instagram screenshot

- Hana je počela sa mnom trenirati, mislim da su rezultati već vidljivi, ona je jako sretna zbog toga - rekao je ponosno Goran.- Jako je uporna u onome što radi, to mi se sviđa - nadodao je. Otkrio je i da nije mislio da je Hana tip žene za njega.

Foto: Instagram screenshot

- Moram priznati, nisam imao nikakvu sliku kakva bi trebala ili morala biti da bi veza bila uspješna. Ako sad iskreno govorim, ne bih baš mislio da je ona tip žene koja će biti pokraj mene, ali očito je to što mi paše i što mi godi - rekao je za RTL. Čini se kako 17 godina razlike nimalo ne stvara problem njihovoj vezi.

- Ona i ja znamo se u pravom trenutku povući. Ako vidimo da trebamo drugu osobu pustiti da se malo smiri ili ako je situacija bila prevatrena, da se to malo ohladi, jako me iznenadi da Hana to isto jako dobro zna. Hana je alfa žena i jako uporna, a za svoje godine jako je pametna i zna se snalaziti sa mnom, ja mislim da to nije baš jednostavno - objasnio je Jurenec.

Osim navedenih promjena, Hana je nedavno posvjetlila kosu i napravila dvije nove tetovaže, na oduševljenje njezinih brojnih pratitelja na društvenim mrežama. Za mjesec dana na tržištu će se naći njezin prvi parfem ‘PERFECT ROSE by Hana’.