Naša glumica u 'Nedjeljom u 2' progovorila o teškom periodu: Imala sam 39 kg kad sam došla u bolnicu

Hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica Jadranka Matković bila je gošća kod Aleksandra Stankovića u emisiji "Nedjeljom u 2" u kojoj su razgovarali o njezinom djetinjstvu, studentskim danima, filmskim i kazališnim ostvarenjima, ali i onim teškim temama poput deložacije iz stana, male mirovine te o tome kako danas provodi dane u Domu za starije osobe Medveščak u Zagrebu. - Taj dom kao institucija fenomenalno funkcionira. Ponudi ti tu sobu, ako si sam u njoj, to je idealno, redovnu prehranu, urednu posteljinu jer oni peru, čistačice koje čiste. Tamo su medicinske sestre i njegovateljice za one koji su legli, naravno. Ima i liječnička ordinacija u domu - opisala je Matković kako izgleda život u domu. Primanja su joj mala i mjesečno izdvaja oko 500 eura za troškove stanovanja u domu, od čega joj ostaje jako malo novaca od kojih si najviše voli priuštiti sitnice i odlazak na kavu.

Prije dolaska u dom Jadranka je prošla kroz nekoliko teških situacija o kojima sada nerado priča, od deložacije do podstanarstva i velikih zdravstvenih problema. Ne skriva kako je za neke životne situacije sama kriva jer na vrijeme nije razmišljala o nekim stvarima. - Dobila sam stan netom pred rat negdje. I nisam gledala da je to nečije. Živjela sam tamo 20 godina. To je bio stan u Zvonimirovoj ulici od 23 kvadrata. Nisam se potrudila da to otkupim. Nisam bila zaštićeni stanar. Povlačila sam se, nisam bila ozbiljna. Žena je u tom momentu trebala novac i bilo je - sad ili ništa. I gotovo. Para nije bilo, ja bih državu obišla da posudim i da kupim. Ali nisam, eto. I s vrećicom sam izašla. Ne volim se vraćati na to - ispričala je glumica koju mnogi pamte po ulozi u serijalu "Nad lipom".

Nakon što je deložirana otišla je u podstanarstvo u stan u Laginjinoj ulici, a onda joj je i bivši zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ponudio smještaj u stanu od 18 kvadrata ba Prisavlju. - Pokojni Bandić mi je našao prostor od 18 kvadrata na Prisavlju. Ja sam u to vrijeme imala operaciju noge. Ja sam mogla ići pet metara, pa sjesti, pa pet metara, pa sjesti... Otišla sam tamo s prijateljicama, obišla stan, trebalo ga je namjestiti, bilo je grijanje. Vjerujte, čak nisam u prvi mah odbila, platila režije. Nije to daleko fizički, ali daleko je od tramvaja pa sam uzimala taksi stalno. Sebi sam ja tada odredila u glavi, bit ćeš podstanar, dočekat ćeš dom. I gotovo - ispričala je Jadranka. Ubrzo su je zadesili ozbiljni zdravstveni problemi i završila je u bolnici i bila je jako loše. - Doktorica mi je rekla da neću moći otići dok ne dobijem 43 kilograma. Ja sam imala 39 kilograma. Na kraju je došao jedan divan gospodin iz socijalne skrbi, Zdravko Perić, koji je došao po mene, znao je da sam ja prijavljena, i vidio gdje sam živjela u Laginjinoj, to je bila jedna ledara, i onda su on i ta doktorica mene odvezli u dom - prisjetila se u razgovoru sa Stankovićem.

