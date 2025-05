Naša glumica skrivala je ovu informaciju, a sada otkriva identitet oca svog djeteta: Šarmirao me mirom i ljubavlju

Mada Peršić, glumica i najtecateljica aktualne sezone "Tvoje lice zvuči poznato" u showu je nedavno otkrila kako je trudna. Ispričala je kako je prošle godine za Božić saznala da je trudna i bila je malo zbunjena, ali jako zadovoljna. Tada nije otkrila tko je otac njezinog djeteta, ali sada je u novom intervju ispričala kako je ugostitelj Darko Kralj otac i otkrila je kako je počela njihova ljubavna priča. - On je divan čovjek. Šarmirao me svojim mirom, ljubavlju i time što nije inzistirao da on mene zavede. Bio je potpuno miran, prisutan i uvijek tu. Znala sam ga zagrliti kada bih došla u njegov lokal i uvijek sam se s njim osjećala kao doma, ali i veliko uzbuđenje. Nisam shvaćala da sam zaljubljena sve do 1. ožujka prošle godine kada mi je došla nevjerojatna želja da ga poljubim. Tada sam shvatila kako je to cijelo vrijeme bila zaljubljenost. - ispričala je za Story. Otkrila je kako im stiže djevojčica za koju su već odabrali ime, ali ne žele ga još otkriti u javnosti.

- Jako se veselimo i nekako smo priželjkivali curicu i bilo bi mi čudno da nije. Moj je partner govorio: „Jedva čekam da budeš trudna, da nam dođe mala Mada“, a ja bih odgovarala: „Bit će pola ti, pola ja“,iako je to naravno sasvim novo biće koji nije pola-pola, ali je konstruirano od naših gena. Iako, ne vjerujem samo u gene, već i u ono spiritualno, da je to jedna duša koja želi doći na svijet i nas je izabrala za roditelje - rekla je Mada.

U prošloj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" oživjela je neponovljivog Dinu Dvornika i na pozornicu donijela njegove karakteristične plesne pokrete. „Problema neće biti – samo poneki izazov, ali spremna sam na sve“, rekla je prije nastupa, a Mario je s oduševljenjem zaključio: „Mado, Dino Dvornik nije lako biti – on je imao svoj jedinstveni personality, a ti si večeras dokazala da si sjajna glumica i bila si apsolutno na razini zadatka.“ Oduševljeni su bili i ostali članovi žirija. "I ti si htjela medicinu?! Ti živiš scenu, vidi se koliko ti uživaš! Ovako će doći tvoja energija do više ljudi preko ekrana koji će ozdraviti gledajući te. Mada radi na prevenciji da se ljudi ne razbole, energija je to'', poručio joj je Enis Bešlagić dok je Mario Roth dodao: 'Dino Dvornik nije biti lako, on je bio poseban, a ti si večeras dokazala da si sjajna glumica. Bila si apsolutno na razini zadatka''.

