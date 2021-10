Naša glumica s američkom adresom pozirala s trbuhom do zuba: 'Brojimo sitno'

Naša televizijska, kazališna i filmska glumica Marija Omaljev (38) i njezin suprug, sarajevski glumac Miraj Grbić (45) svoju su sarajevsku adresu zamijenili američkom još 2013. godine kada su otišli u Los Angeles nakon što je Grbić dobio ulogu u čak nekoliko američkih filmova, među kojima je i 'Nemoguća misija: Protokol duh' s Tomom Cruiseom (58).

U svibnju ove godine glumac je pratiteljima otkrio kako je njihova američka avantura postala još sretnija. Naime, sretni par uskoro će dobiti djevojčicu, a Marija je nerijetko od tada dijelila fotografije na kojima se vidi njezin trudnički trbuščić.

U ponedjeljak je pokazala kako par "broji sitno" do dolaska prinove, a uz to je podijelila i fotografiju na kojoj Marija pozira u ljetnoj rozoj haljinici spuštenih rukava s dugom, pomalo valovitom kosom koja pada preko ramena. No, najviše se ipak ističe njezin veliki trudnički trbuh.

Pratitelji su joj poželjeli sreću u komentarima.

"Sretno", "Lijepa moja, sretno", "Čestitam od srca", "Sretno ljepotice", "Predivna", pisali su joj.

U lipnju je glumac pratiteljima otkrio kako djevojčica stiže u listopadu pored zajedničke fotorafije na kojoj par pozira na plaži. Grbić na njoj kleči i pokazuje prema Marijinom povećem trbuhu.

Inače, Marija i Miraj u braku su od 2008. godine i ovo će im biti prvo dijete. Vjenčali su se nakon tri godine veze, a glumac je u znak ljubavi prema supruzi tetovirao njezino ime iznad srca.

Glumac je od tad ostvario značajne uloge, između ostalog u seriji "American Horror Story", "S.W.A.T.", a gledali smo ga i u devetom nastavku franšize "Fast & Furious" koji je stigao u kina 25. lipnja ove godine.

VIDEO>>Pjevač R.Kelly proglašen je krivim za seriju seksualnih prijestupa