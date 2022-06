Naša glumica otvorila dušu: 'Nisam izgubila vjeru u ljubav nakon dva propala braka'

Serija "Kumovi" novi je hit u programu Nove TV, a s gledanosti od 43,5 posto popularnost joj ne pada. Među ženskim likovima posebno se izdvaja Anđela Akrap, koju je utjelovila Barbara Vicković (51). Kako je kazala za Slobodnu Dalmaciju, Anđela je sve što ona nije.

- Drago mi je što možemo porazgovarati o seriji koja ima fantastičnu gledanost, a to skoro svakodnevno potvrđuju slučajni i ne slučajni gledatelji koje susrećem na raznim mjestima, i koji mi uživo prepričavaju zadnje epizode i smiju se Anđeli i svim "forama" koje su zapamtili. To je lijep osjećaj. Nekome ste pomogli da se opusti i zaboravi nakratko probleme i terete koje nose. Volim taj osjećaj kada su drugi sretni. Utjeloviti Anđelu je prava avantura. Ona je zapravo zabavna, zabada nos u sve što ona hoće, vrlo samoživa, superiorna u svojoj obitelji dok s prijateljicama baš i nije. Ne razmišlja o posljedicama svojih postupaka i poslije se pita zašto je izbjegavaju i ponekad grubo odbacuju. Ona je prototip dalmatinske majke koja je zaluđena svojim sinom, pa bio on i obični nesposobnjaković. Sa kćerkom je potpuno druga situacija, kompetitivna je do kraja. Meni se sviđa Anđelin odnos sa svekrom, poštuje ga, ali joj ide na živce. Najradije bi digla ruke od njega, ali odgoj i empatija joj ipak ne daju. Te scene s Ratkom Glavinom su pisane jako duhovito i gušt mi je igrati ih. Volim tu ženu, baš zato jer smo toliko različite - rekla je Barbara koja je kazala kako se snima cijeli dan, ali i odgovorila na pitanje kako se najbolje opušta.

- Danas je život brz i tjera nas na puno toga što i ne bismo htjeli. U zadnje vrijeme nastojim odvojiti makar malo vremena u danu samo za sebe. Za moje duhovno i tjelesno zdravlje jako je bitna meditacija, molitva. Nastojim biti dosljedna u tome svakodnevno, makar malo. Snimanje je intenzivno, također i život, i nastojim se tako puniti i susresti sa sobom tijekom svakoga dana - rekla je glumica iza koje su dva braka.

- Nisam izgubila vjeru u ljubav. Nikako. To se ne može dogoditi u mom slučaju. Ljubav se svakodnevno pokazuje, trebamo to moći vidjeti. Ljubav prema muškarcu nije jedina manifestacija ljubavi. Ljudi vole o tome govoriti jer tu ima najvećih izazova s obje strane. Mahom su nesretni u nesretnim vezama, i ja sam bila. I sigurno oba moja muža. Poštujem da je to dio mog života, svi smo naučili iz toga. Kad me već tako otvoreno pitate, otvoreno i odgovaram da mi se nije dogodila ta vrsta ljubavi - otkrila je Barbara Vicković.

