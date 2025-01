Naša glumica nakon rođenja sina: Zahvalna sam i tko zna kako bi cijela stvar završila obzirom na to kako je porod tekao

Glumica Buga Marija Šimić Milošev 18. prosinca rodila je sina kojem su ona i suprug dali ime Mai. Nakon poroda na Instagramu je Buga napisala kako je priča o njezinom porodu ep, a sada je u novoj objavi otkrila kako je rodila carskim rezom i podijelila je s kakvim se osjećajima nosi nakon tog iskustva. - 'Super mi je taj tvoj ožiljak, ja to vidim kao da ćeš zauvijek imati podsjetnik koliko si bila j*bena taj dan'. Rekao mi je muž nakon što sam nesigurna izašla iz kupaonice nakon prvog direktnog susreta sa svojim ožiljkom od carskog reza. Šokirao me tom izjavom. Jer to nije ono što sam ja vidjela pogledavši se prvi put cijela u ogledalo. Dio je mene bio u miru'. Znala sam da je to bila dobra odluka, nisam bila isforsirana na to, nije mi bila trauma, tijelo je prošlo veliki dio poroda prije i to sam dobila priliku iskusiti. Zahvalna sam na mogućnosti carskog da se nismo oboje patili i tko zna kako bi cijela stvar završila uopće obzirom na to kako je porod tekao. Ali dio mene vidio je nešto drugo - napisala je u objavi. Pisala je u nastavku o tome kako se osjećala nakon poroda carskim rezom.

- Vidjela sam peh koji je do tog ožiljka doveo. Vidjela sam osjećaj 'nedovršenog posla' koji me pratio od jutra nakon, kad sam shvatila što se sve dogodilo. Vidjela sam propušteno iskustvo koji možda sad nikada neću imati. Vidjela sam sve ono što ni Mai ni ja nismo dobili jer porod nije završio 'prirodno'. Vidjela sam blago žaljenje u očima drugih kad bih rekla da sam rodila carskim rezom. I vidjela sam tijelo koje će sada zauvijek izgledati drugačije. Kojem će trebati puno duže da zacijeli. Koje je dobilo niz ograničenja i opreza na svoje postojanje - piše Buga i otkriva kako joj je prvih par dana u rodilištu bilo teško dodirnuti svoj trbuh.

- Ja sam dijete rođeno carskim rezom. Kakav god on bio i trag koji je ostavio na moju mamu, meni ju nije učinio manje mojom mamom. I kad sam bila dovoljno odrasla da shvatim što znači carski rez i na koji način sam se rodila - to i dalje nije promijenilo ili umanjilo to da je meni moja mama- mama. 100%. Nije 90% mama nego uvijek 100. I isto vrijedi sada za mene u toj ulozi

Nisam dobila porod kakav sam htjela. Ali kako kaže moja K - dobila sam porod kakav mi je trebao. Dobila sam priliku. Naredbu čak. Da usporim. Da budem nježna sa sobom. Da obratim pažnju na svoje tijelo. Da ga ne uzimam zdravo za gotovo. Poziv da ga zaista vidim, osjetim. Da tuširanje nije samo na brzinu nego ritual cijenjenja i njegovanja same sebe. Da osvijestim koji mišić koristim kada. Da budem nježnija. Sporija. Svjesnija. Da uzmem vremena sama sa sobom. Teško je prihvatiti taj poziv. Svaki dan moram se nanovo zaustaviti. Ali kad i ako uspijem - shvatim koliko vrijedi - poručila je Buga. Prije poroda u jednom je intervju rekla kako joj je trudnoća protekla bez poteškoća.

- Baš imam sreće! Meni je stvarno trudnoća školska i jako mi je lijepo. Ako je ovako biti trudan, što se mene tiče, može još. Mogu samo pokucati o drvo i reći hvala svemiru da imam tako prekrasno iskustvo stvarno. Ime imamo odavno. Ime je bilo prije nego što je dijete postojalo. Ime smo riješili, tu uopće nije bilo razgovora, ali jako smo opušteni. Ja sam više štreber tip, pa idem na edukacije, čitam knjige. Više se knjige kupuju o svemu i svačemu, dojenju, porodu, roditeljstvu... Stalno mužu kažem: 'Vidjela sam jednu edukaciju na temu...' onda on: 'Dobro, i to ćemo! - ispričala je prije poroda kći glumaca Ivice Šimića i Vitomire Lončar.