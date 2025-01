VIDEO Nives Celzijus 'dušebrižnicima' otkrila tko joj plaća putovanja: 'Poklonio mi je milijun eura!'

Influencerica, pjevačica, spisateljica i voditeljica Nives Celzijus odlučila je na sebi karakterističan, duhovit način odgovoriti na dugogodišnje glasine o navodnim bogatim pokroviteljima i milijunskim poklonima koje prima od nogometaša. - Pakiram se za drugo putovanje i već znam da će se pronaći brojni dušebrižnici koji uvijek kada ja otputujem izvan Zagreba, pa makar do Samobora na kremšnite, pitaju: 'Tko je to platio?' - započela je Nives svoju objavu na Instagramu, jasno aludirajući na česte komentare koji prate njezina putovanja.

Nives je detaljno opisala kako je jedna urbana legenda prerasla u priču o milijunima. - Prije nekoliko godina je neki od urbanih legendista pokrenuo priču kako je taj osebujni nogometaš, valjda očaran mojom ljepotom i pojavom, meni poklonio 30 tisuća eura", objašnjava Celzijus, dodajući kako je ta priča u manje od 48 sati narasla na "impresivnih milijun eura."

Glumica je nastavila sa svojom ironičnom ispovijesti: - Odmah da vas preduhitrim i podsjetim kako je prije nekoliko godina jedan nogometni reprezentativac meni poklonio, ni manje ni više nego milijun eura. Ispravak netočnog navoda: poklonio je više od milijun eura budući da mi je godinu dana ili dvije godine poslije poklonio novih milijun eura, tako da do sada imam dva milijuna eura - pokazala je prstima Nives.

Na kraju svoje objave, Nives je odlučila poslati poruku svom navodnom dobročinitelju: - Godine 2024. moja prijateljica novinarka dojavila mi je upravo dodijeljen i drugi milijun. Ne znam kojim zaslugama, neki dobar čovjek. Ovim putem širokogrudnom gospodinu želim poručiti ako ima još koji milijun viška, ja ću mu lake ruke napisati pravi broj računa. A stvarno imam lijepe oči. Ispod pet milijuna, bolje da ne šalje - završila je urnebesnu objavu influencerica.

Podsjetimo, Nives na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz privatnog života, a prije nekoliko dana pratiteljima je pokazala kako vježba. Nives je pokazala neke vježbe koje izvodi i to navečer, a uz video je istaknula: 'Ako ste se pitali što u večernje sate radim u spavaćoj sobi'. Nives je uz to pozirala samo u sportskim hlačicama i topiću, kosu je vezala u visoki rep, a nije nosila ni šminku.

Inače, Nives se u posljednje vrijeme rjeđe javljala jer se bavi uređivanjem kuće. Nives smo imali prilike vidjeti kako lijepi daskice, a to je činila raspuštene kose i u trapericama te u vrlo dekoltiranoj majici. Celzijus se u videu koji je objavila požalila na to kako joj smetaju dugi nokti kod ovog posla i dodala da ako zbog njih ne uspije napraviti posao kako treba da će morati tražiti pomoć susjeda. "Ostaje to da tražim dečka majstora. Svi zainteresirani neka se jave", istaknula je Celzijus, a u opisu je dodala: "Traži se muška ruka!", poručila je. No, njezini pratitelji nisu se složili s tim da joj za ovaj posao treba muška ruka. "Mislim da ti ne treba nitko, samo će te ometati u poslu koji već odlično radiš", jedan je od komentara, a i drugi su pohvalili njezin rad. A bilo je i onih koji su se vrlo brzo ponudili pomoći, "Ostavi adresu, da znamo doći", pisali su.

GALERIJA: FOTO Sa 16 se pojavila u glazbenom spotu, a danas je zvijezda: Evo kako se Nives Celzijus mijenjala kroz godine

No, ovoga puta, nakon napornog rada, javila se sređena i to u najdražem društvu. Celzijus je objavila obiteljsku fotografiju na Instagramu. Pozirala je s mamom Mirom, sestrom Mateom i kćeri Taishom, a prelijepe dame sredile su se za jedan događaj u Samoboru. Na fotografiji se nalazi i kćerkica Nivesine sestre koju je rodila u studenom prošle godine. "Obiteljski portret", napisala je Nives u opisu objave, a u komentarima su se našle brojne pohvale. "Geni su vidljivi", "Ajme divna fotkica! Baš lijep obiteljski portret", "Divota", "Baš ste jako lijepe i šarmantne", "Predivne i prekrasne dame", pisali su pratitelji.

