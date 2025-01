Slavna glumica potvrdila ono o čemu se već dugo nagađa: Vrijeme je da započnemo novo poglavlje

Glumica Jessica Alba potvrdila je da se rastala od supruga Casha Warrena. U četvrtak je 43-godišnja glumica na Instagramu objavila poruku u kojoj je objasnila njihov trenutni status nakon što se u javnosti mjesecima nagađalo o njihovom prekidu. - Godinama sam na putu samospoznaje i transformacije - i kao pojedinac i u partnerstvu s Cashom - napisala je na početku ove objave na društvenoj mreži i nastavila: - Ponosna sam na način na koji smo rasli u našem braku tijekom posljednjih 20 godina, ali sada je vrijeme da započnemo novo poglavlje rasta i razvoja kao pojedinci. Idemo dalje s ljubavlju, dobrotom i poštovanjem jedno prema drugome i zauvijek ćemo ostati obitelj. Naša djeca ostaju naš najveći prioritet i molimo za privatnost u ovom trenutku.

Supruga je upoznala tijekom snimanja filma "Fantastic four" 2004. godine, a vjenčali su se u svibnju 2008. Obožavatelji su već mjesecima slutili da su se Alba i Warren razišli, a početkom siječnja, glumica i osnivačica Honest Company podijelila je na Instagramu objavu o novim počecima. Iako je svojim pratiteljima poželjela sretnu 2025. godinu, Jessica je naglasila da se "seli iz prošlosti". U velikom kolažu fotografija koju je tada objavila nijedna nije uključivala Casha. Većina fotografija prikazuje nju samu, s kćerima Honor i Haven ili s prijateljicama.

- Moja mantra za 2025.: Sve što smeta mom miru, preskupo je. Ako nešto priguši moj sjaj, to mora otići. Ako me tjera da preispitujem svoju vrijednost, ostaje u 2024. U 2025. ulazim fokusirana i potpuno u svojoj moći. Za šarenu prošlu godinu, ispunjenu povezanošću, rastom, avanturama, smijehom, mirom, sestrinstvom, transformacijom, ponovnim rođenjem, radošću i toliko ljubavi.- napisala je glumica u objavi na Instagramu na početku ove godine. Njezin bivši suprug je u kolovozu 2023. godine, gostujući u podcastu "Whine Down with Jana Kramer", priznao da je bio „stvarno ljubomoran“ na druge dečke u njezinom okruženju.

- Kad smo tek počeli izlaziti, bio sam jako ljubomoran na druge dečke i pažnju koju su joj posvećivali. Jednostavno nisam se osjećao dobro zbog toga. Uvijek sam bio prilično samouvjeren u svom životu, a onda sam počeo osjećati ljubomoru cijelo vrijeme. Zato smo i jednom prekinuli nakon četiri godine naše veze. Bila je to ljubomora. Pretvorio sam se u idiota i zbog toga smo prekinuli - priznao je tada Cash. U istom podcastu, Cash je rekao da je „najveći obožavatelj“ svoje supruge i da ga „ne zanimaju svjetla reflektora“.