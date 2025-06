Naša bivša glumica završila u bolnici, objasnila što joj se dogodilo: 'Ljudi, čuvajte se i slušajte svoje tijelo'

Tena Sakar Vukić, 37-godišnja uspješna influencerica i bivša glumica, odlučila je prije nekoliko godina javno progovoriti o svojoj borbi s bipolarnim poremećajem, s ciljem pružanja podrške osobama koje se suočavaju s mentalnim izazovima. Nedavno se oglasila iz bolnice, otkrivajući svojim pratiteljima da se trenutno nalazi u teškom fizičkom i psihičkom stanju.

Suočava se s poteškoćama u govoru i doživjela je alergijsku reakciju na propisani lijek. Putem društvenih mreža, Tena je detaljno opisala svoje zdravstveno stanje, što je izazvalo val podrške među njezinim pratiteljima. "Tako je kako je. Proći će. Psihičko stanje mi je bilo destabilizirano posljednjih 14 dana, Rivotril sam dobila prije 4 dana, ali sam imala rijetku alergijsku reakciju – kašalj, gušenje, osjećaj "pčela" u larinksu, grebanje, "knedlu" u grlu i promuklost; upale nema, RTG uredan", započela je.

"Rivotril je zamijenjen Lyricom, primila sam Sinopen injekciju i brzo osjetila olakšanje; već dugo imam problem s glasom, iako sam još u ožujku bila upozorena da posjetim fonijatra – naravno, nisam; ORL pregled pokazao edem i polip na glasnicama, primila sam deksametazon i trebam kontrolu za 2 dana; još sam na štakama zbog loma goljenične kosti i upale hrskavice, a oko 15. 7. će se znati idem li prema ozdravljenju ili trebam daljnje liječenje. Ljudi, čuvajte se i slušajte svoje tijelo", napisala je Tena. Njezina objava izazvala je brojne reakcije podrške, s komentarima poput "Naravno da će proći", "Volimo te" i "Želim ti brz oporavak".

Naša poznata voditeljica prije 15 godina je izrekla sudbonosno da, sa suprugom je od studentskih dana

Tena nam je ranije, podsjetimo, pričala i o neugodnosti koju je doživjela na jednom putovanju. - U Austriji sam kao 20-godišnjakinja doživjela tešku psihotičnu epizodu. Zamišljala sam da me špijuniraju, progone i žele ubiti, čula sam glasove Indijanaca… Sve to se dogodilo jer sam naivno s društvom konzumirala marihuanu, i to samo nekoliko dimova. Ostala sam u psihozi još tri tjedana, završila na antipsihoticima, a kasnije i na antidepresivima, te si trigerirala bipolarni poremećaj. Nikada ne znate što nosite u genima i zato ne treba riskirati sa psihoaktivnim supstancama.