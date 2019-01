Naš Savršeni je zbilja dobar, u stranim inačicama bilo je seksa s više kandidatkinja

Iako je gotovo prije mjesec dana Goran Jurenec, prvi hrvatski Gospodin Savršeni (39), odabrao svoju djevojku iz snova, Hanu Rodić (21), ovaj par i dalje plijeni pažnju javnosti. Ponajviše zbog načina na koji se su se zaljubili, a posebice jer je, podsjetimo, lijepa Zagrepčanka bila njegov drugi izbor.

Društvene mreže i dalje su prepune komentara je li bivši maneken i glumac dobro odabrao te zbog čega je, ako je tako uspješan u osvajanju djevojaka, trebao televizijski show kako bi odabrao onu pravu. Mnogi mu zamjeraju i lažne nade, zagrljaje i poljupce koje je izmijenio s drugim natjecateljicama koje je potom poslao kući. No, mnogi kritičari Gorana Jureneca, koji upravo pokreće novi biznis vezan uz zdravu prehranu i tjelovježbu, ne znaju da je naš Gospodin Savršeni pravi “anđelčić” naspram muškaraca koji su tu titulu nosili u američkoj inačici showa “The Bachelor”. Stoga smo malo istražili kakvi su bili.

Primjerice, u jednoj od sezona Gospodin Savršeni Alex Michel lagao je pobjednici Amandi Marsh jer se spetljao s prvom pratiljom u showu Tristom Rehn. Iako su izgledali kao idealan par koji će dugo ostati zajedno, to se na kraju ipak nije dogodilo.Njihova veza nije potrajala, a nakon što su prekinuli Amanda je rekla medijima da je njihov Savršeni neke stvari tajio od nje – točnije to da se seksao s drugom finalisticom Tristom još tijekom snimanja showa. Nije, doduše, priznala kada je to saznala i je li to bio točan razlog prekida veze koje je, po američkim medijima, puno obećavala. ​

Jedna od priča kojom se zabavljala američka javnost je i ona kada je Courtney Robertson priznala medijima da su se ona i Bachelor Ben Flajnik seksali u oceanu tijekom golog kupanca. Bila je jako ljutita kada je saznala da je njezin dragi spavao sa svim djevojkama koje su se prijavile u show. Poznata je emisija u kojoj je Gospodin Savršeni kandidatkinji zaboravio ime. Mediji su poslije komentirali da je možda najveće poniženje kada frajer za kojeg se boriš, još k tome pred televizijskim kamerama, nema pojma kako se zoveš.

U jednoj sezoni Gospodina Savršenog dogodilo se da on jednostavno nije odabrao niti jednu. Da, i to je moguće. Čovjek je jednostavno na kraju showa, u koji je uloženo jako puno novca i vremena, kazao da se svima ispričava, ali da nije u stanju od ponuđenih djevojaka odabrati niti jednu s kojom se može zamisliti. Poniženje prijavljenih kandidatkinja bilo je teško opisati.

Bilo je i smiješnih scena. OK, nisu svima bile jednako smiješne.

Tako je, u jednoj od sezona, djevojka koja je ostala u finalnoj emisiji, zabunom čula da je Savršeni prozvao baš nju i sva sretna krenula prema njemu. Zbunjeni Savršeni, koji je odabrao drugu kandidatkinju, pokušao ju je zaustaviti nakon čega se jadnica okliznula i pala. Jedan od kandidata ostavio je dvije kandidatkinje usred pustinje. To baš nije bilo lijepo od njega. Na večeri na kojoj je bio s njima, trebao je odabrati jednu koja će nastaviti natjecanje. No, nijedna mu se nije dopala pa je zaključio da se on vraća sam, sjeo je u helikopter i otišao. Društvene mreže potom su preplavili komentari o tome kako djevojke još uvijek besciljno lutaju pustinjom.

No, nije uvijek Gospodin Savršeni bio problematičan. Bilo je i kandidatkinja koje su, u najmanju ruku, bile upitnog mentalnog zdravlja. Ili jednostavno nisu prezale ni pred čime kako bi se domogle pobjede u showu. Jedna od njih čak je izmislila i tužnu ljubavnu priču, plakala i kroz suze pričala kako joj je bivši umro. Cilj svega toga bio je da ju Savršeni zagrli i utješi. Poslije je pred kamerama priznala što je napravila, no iako je publika to očekivala, ni u jednom trenutku nije se ispričala ili rekla da joj je žao zbog manipuliranja. Smatrala je da su u borbi za pobjedu sva sredstva dopuštena.

U četvrtoj sezoni showa koji se prikazivao u Americi, Bob Guiney priznao je kako se tijekom showa seksao s pet žena. Ostalo je nepoznato jesu li sve te žene bile kandidatkinje koje su se borile za pobjedu ili je i iza kamera bilo onih koje nisu uspjele odoljeti njegovu šarmu. Jedna od užasnijih scena bila je ona u kojoj je Juan Pablo Galavis rekao Clare Crawley da mu je bio užitak “je*ati je”. Time ni na koji način nije zaradio simpatije javnosti koja mu, doduše, od početka nije bila sklona. Ostat će zapamćen kao jedan od najomraženijih Gospodina Savršenih u povijesti franšize. Na društvenim mrežama redovito su ga napadali zbog uvredljivih homofobnim izjava u eteru.

Bilo je i neodlučnih kojima ni nekoliko “za i protiv” popisa nisu pomogli da odluče koju će djevojku odvesti kući. Pa su odabrali, u najmanju ruku, neuobičajene metode izbora. Naime, Jedan on kandidata svoju je dragu odabrao tako što je bacao kovanicu pa je “pismo-glava” odlučivalo o njegovoj ljubavnoj vezi. Djevojka koju je izabrao nije u početku znala način na koji je pobijedila, no kada je saznala što se dogodilo, nazvala ga je idiotom. I, dakako, ostavila ga.

Jedan od najomiljenijih kandidata, Jason Mesnick, bio je najdraži Gospodin Savršeni, barem do posljednje epizode. Bio je samohrani otac, odgajao svog dječaka i svi su navijali za njega da nađe ženu svog života. U jednoj od zadnjih epizodi showa zaprosio je Melissu Rycroft, ali nakon posljednje epizode, stvari su krenule nizbrdo. Mesnick je prekinuo s Rycroft u eteru te priznao da još gaji osjećaje za drugu finalisticu, Molly Malaney.

Garvey je u posljednjoj epizodi zaprosio Sam Frost, ali ju je ostavio nakon showa kako bi dao drugu priliku Louise Pilidge koja je bila njegov treći odabir. Ona mu ju je odlučila dati. Da, Ben je i pobjednici Lauren Bushnell i prvoj pratilji Jojo Fletcher rekao kako ih voli. Ben i Lauren su se na kraju zaručili, ali i prekinuli zaruke nakon manje od godinu dana. Ben je na kraju rekao medijima da je pravi razlog njegova prekida činjenica da nikad nije prebolio svoju drugu pratilju.

I na kraju, kada je Vladimir Draghia od Burlacula (rumunjski Gospodin Savršeni) izbačen iz vlastitog showa jer je bio vulgaran

Draghiju su zamijenili sasvim novim Gospodinom Savršenim – Sergijem Barbonijem jer je bio potpuni šovinist prema svojim kandidatkinjama.

