Naš poznati influencer otkriva zašto nije toliko aktivan na mrežama: Privatno imam kaos

Naš poznati influencer Marco Cuccurin u novom Instagram storyju objasnio je svojim pratiteljima zašto u zadnje vrijeme nema toliko objava. Javio im se iz večernje šetnje i ispričao je što mu se događa i zašto nije toliko aktivan na društvenim mrežama. - Ne znam jeste li primijetili, ali u zadnje vrijeme ne objavljujem toliko često storyje. To je zato što privatno imam kaos, ali taj kaos će se riješiti i onda ću vam jednog dana lijepo ispričati. Dok se kaos ne riješi, nema smisla pričati. I razlog zašto se javljam ovako smiren je zato što sam danas imao prvi trening pilatesa, o kojem svi pričaju, a malo više ću vam o tome pričati idućih dana. Jako se tome veselim, tako da uz trening snage u teretani, radit ću i drugačiji trening. Jedva vam čekam to i pokazati - ispričao je Marko u video.

Marco s pratiteljima često dijeli pojedinosti o svom privatnom životu, a otvoreno je u javnosti govorio i o tome kako je bio žrtva vršnjačkog nasilja. - Više puta sam o tome javno pričao. Najviše sam toga doživio tijekom osnovne škole. Nažalost, to su stvari koje se trajno urežu u pamćenje svakoga tko to doživi. Ali isto tako su to stvari koje to ojačaju i nauče kako se ti danas ili danas sutra tvoja djeca neće nikada ponašati jer ćeš prenijeti na njih. Koliko je to zapravo štetno i otrovno, ne samo za okolinu i ljude, nego i za tebe samoga. Jer te truje - ispričao je Marko jednom prigodom.

Podijelio je i priču kako se susreo s nasiljem dok je još išao u školu. - Ja sam netko tko dijeli puno priča. Jedna od onih najgorih je kada su cijelu školu ispisali s mojim grafitima gdje se pisalo sve i svašta o meni i zaista nije bilo ugodno prolaziti kroz sve to. Srećom, imao sam tada, naravno, podršku ravnateljice i pedagoga, kao i roditelja nekih prijatelja u razredu, pa sam kroz cijeli taj period prošao lakše. Ali nije bilo lako kad si negdje osjećao da nisi poželjan u društvu samo zato što pjevaš i plešeš. Ili da kažem obučem nešto malo drugačije. Ali sve su te stvari i lekcije - kaže Marco. Sve što je proživio nije ga obeshrabrilo, štoviše potaklo je Marca da se bori za sebe i svoje snove.

