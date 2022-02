Naš glumac otvoreno o Zelenskom: 'Svakog primitivca punog uvreda takav ‘’komedijaš’’ pojede za doručak'

Ruska invazija na Ukrajinu iz dana u dan poprima sve veće razmjere, a na ratna stradanja nitko ne ostaje ravnodušan. Kao heroj borbe za svoju domovinu proteklih dana istaknuo se predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (44) koji je mnoge oduševio svojim postupanjem nakon ruske invazije, a među njima su se našli i neki poznati Hrvati koji su o tome odlučili javno progovoriti. Jedan od njih je i kazališni, filmski i televizijski glumac Marko Torjanac (54) koji je na svom Facebooku dao podršku Zelenskom.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

Velik tip!

Čovjek od integriteta.

Uvijek sve ovisi o onima koji su na čelu, koji su uzor. Oni uspostavljaju vrijednosti, kriterije i standarde cijeloj zajednici.

Zato jer su Ukrajinci njega birali, Ukrajina je od prvog dana agresije integrirana i odlučna u svojoj obrani.

I došao je na vlast kao intelektualac s agendom borbe protiv korupcije.

Koliko je u tome uspio, teško je reci, jer s korupcijom se teško obračunati i u zemljama poput Hrvatske koje su vezane EU standardima, a zamislite samo kako je to u zemlji prepuštenoj ogromnom utjecaju legla korupcije kao sto je Rusija.

Već sad je zapamćen za povijest njegov odgovor na ponudu da ode iz zemlje: ‘’I need munition, not a ride.’’

Takav odgovor se uglavnom ne očekuje od političkih elita. I po tome je on iskorak i primjer. Čovjek neočekivane časti i hrabrosti u politici.

K tome, jasno je da Ukrajina danas brani Europu! I to sama.

Ali ne samo da ju brani, već ju, zahvaljujući ovom čovjeku i njegovom osjećaju časti i dužnosti, i integrira. A to je neopisivo važno za svakoga tko želi živjeti u sigurnom civiliziranom svijetu.

Čitam ponegdje da ga sitne duše, primitivni zazivači diktatora, mali slavenski bjesomari od Hrvatske do Rusije, kako bi ga ponizili i omalovažili, zovu ‘’komedijašem’’.

Zelenskij je naime, među ostalim, i komičar. Ne ‘’komedijaš’’.

Foto: Reuters, Screenshot/YouTube

Takvi ne razumiju niti znaju niti ih, naravno, zanima da je komedija najzahtjevnija dramska forma i zahtjeva daleko iznadprosječnu inteligenciju, a satira, kojom se on bavio, zahtijeva i jasne osobne vrijednosti tj. etiku i stav.

Stoga svakog primitivca punog uvreda takav ‘’komedijaš’’ pojede za doručak svim svojim kapacitetima.

Zbog njega je ovo zato ujedno vrlo jasan, gotovo nikad jasniji, rat intelekta i humanizma protiv divljaštva i primitivizma.

Europi i europskim vrijednostima se s ovim čovjekom doista posrećilo.

Želim vjerovati da će Europa i njezini velikom većinom (jer doista ima i vizionara) birokrati učiniti sve i čim prije kako bi Ukrajini pružili svu, ali bas svu, moguću pomoć i podršku ne riskirajući, naravno, svjetski rat.

Ali Zelenskij i Ukrajina će pobijediti. Oni su, u stvari, svojim integritetom i odlučnošću koju su pokazali, već pobjednici!

Pred Europskom unijom je sad da bude dostojna ovako visokih, već pomalo zaboravljenih standarda integriteta i časti koji su (ili koji bi trebali biti) u samim temeljima EU.

Svaka mu čast!

I sva podrška Ukrajini s takvim vodstvom, integritetom i vrijednostima!

——

Još samo ovo…:

Najljepše molim sve zagovornike Putina da pristojno odšeću s ovog posta i pobijede potrebu za beskorisnim raspravama. Oni koji do sada nisu shvatili sto taj čovjek čini, a čini isto već 20 godina, sigurno ne dijele iste vrijednosti kao i ja, a kako je fb, nažalost, postao igračka za provokacije pristalica raznih totalitarizama (o uvredama da ne govorim) nemam ni volje ni vremena za jalove provokacije niti ulaziti u rasprave i objašnjavati nešto što je svakom zapitanijem srednjoškolcu potpuno jasno. O drugim imperijalizmima možemo drugi put. Oni ni u kom slučaju u zdravih glava ne mogu biti opravdanje za ovaj i ovo sto se događa u Ukrajini i sto se, na koncu, izrazito tiče i Hrvatske ako se pogleda samo dva koraka unaprijed (pa i unazad, ako je to lakše). Molim vas da to poštujete. U protivnom morat ćemo se razići. Živjeli i svako dobro!

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

