Slavna glazbenica vratila se na scenu nakon što je oboljela od teške bolesti, fanovi je nisu prepoznali

Glazbenica Avril Lavigne (37) danas je izdala svoj novi album "Love Sux", a povodom toga javila se u program ITV-ja. Voditeljica Lorraine Kelly iznenadila se Avrilinim izgledom, te je komentirala da pjevačica izgleda isto kao kad je prije 20 godina počela karijeru.

Obožavatelji pop zvijezde također su bili u šoku nakon što su otkrili njezinu dob, jedan gledatelj ITV-a je tvitao: "Tako je dobro vidjeti Avril Lavigne opet, čini se da se uopće nije promijenila", a drugi se nadovezao: “Doslovno! da je ne poznajete, pomislili biste da je u ranim dvadesetima".

Inače, Lavigne se dvije godine povukla iz javnosti nakon što je oboljela od lajmske bolesti. Prije toga pojavila se teorija zavjere da je preminula još 2002. godine i da je na njezino mjesto došla identična dvojnica. Teorija kaže da je Avril poslije naglog uspjeha pala u depresiju i da se u to vrijeme teško nosila sa smrću djeda, pa se pričalo da je navodno pronađena mrtva u svojem stanu, a svi detalji su zataškani, što je ona kasnije opovrgnula.

Avril se počela loše osjećati 2014. godine, bila je jako iscrpljena i premorena, a nije joj bilo jasno zašto. No zahvaljujući prijateljici Yolandi Hadid, koja je također bolovala od lajmske bolesti, počela je sumnjati o čemu se radi. Nakon službene dijagnoze kod liječnika počelo je teško razdoblje. "Bila sam u krevetu dvije je**** godine. Bolest prenosi krpelj koji je zaražen spiralnom bakterijom i morala sam uzimati nekoliko različitih antibiotika istovremeno koji polako ubijaju tu bakteriju", otkrila je Avril i rekla da se osjećala kao zatvorenica u vlastitom tijelu.

Dugo izbivanje sa scene bilo je uzrokovano osim lošim fizičkim, i lošim psihičkim stanjem, što možda i nije iznenađujuće s obzirom na činjenicu da je ova pauza bila Avrilina prva, otkad je navršila 15 godina. Avril iz sebe ima dva propala braka, sa sunarodnjakom Deryckom Whibleyjem, producentom od kojeg se zbog neslaganja naravi, kako se to obično navodi, razvela 2010. poslije četiri godine braka, te s pjevačem i gitaristom kanadskog benda "Nickelback" Chadom Kroegerom od 2006. do 2010.. On je, pak, bio u otvorenoj vezi s američkom vlogericom Tanom Mongeau te s glumicom Bellom Thorne.

