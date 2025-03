Naš glazbenik dobio je dijete u 58. godini: Ja bih savjetovao svima koji su u tim 'poznim godinama' da rade djecu

Rišpet je početkom ovog tjedna održao veliki koncert u Zagrebu, a za taj povod imali su i poseban razlog. To je obljetnica 40 godina karijere Ive Amulića . Nakon ovog koncerta glazbenik je dao intervju za In Magazin te je otkrio da mu je najdraža pjesma "Ćaća".

''Ja sam najviše nekako emotivno vezan za jednu pjesmu, to je pjesma Ćaća. Toliko sam je proživio i donio na festival da je ona morala osvojit grand prix splitskog festivala, ljudi plaču uz nju, Ćaća mi je jedan poseban pečat na ovoj Rišpet karijeri'', rekao je te se osvrnuo i na Dan očeva koji se obilježava danas. Tim je povodom poslao i posebnu poruku.

''Blago onome tko ima oca uz sebe, a ima nas nažalost puno nas koji više nemaju očeve, ali i dalje imaju osjećaj da je on tu negdje, da je iza kantuna od kuće i da će sad izaći iz kupatila tako da očevi baš imaju posebno mjesto'', istaknuo je Ivo koji je inače otac troje djece, dvoje već odrasle iz prvog braka, a posljednju kćerkicu dobio je u 58. godini života.

''Ja bih savjetovao svima koji su u tim "poznim godinama" ako je ikako moguće da rade djecu, da imaju još djece, jer djeca su Božji blagoslov. Ovo što sam dobio moju Dinu to je stvarno Božji blagoslov'', kazao je.

Podsjetimo, Amulić je postao otac u srpnju 2020., kada je njegova supruga Sandra Kekez rodila kćerkicu Dinu. Pjevač iz prvog braka već ima kćer Hanu i sina Mihovila. Prije pet godina postao je i djed, kada mu je kći Hana rodila unučicu Elu za koju kaže da ih sve mota oko malog prsta.

O najmlađem djetetu, Ivo je govorio i ranije. Popularnog pjevača je, priznaje, pomladila, trogodišnja kćerkica Dina.

- Skinuo sam 7-8 kg, počeo sam upotrebljavati ruke i noge jer pužem dosta po kući, skupljam, skidam tako da.. Svakome tko može u mojim godinama preporučio bih da napravi dijete - rekao je Ivo.

