Naš glazbenik ogorčen: 'Svi koji pljujete po nama, sjetite nas se kad vam budemo svirali'

Trenutno nikome nije lako, a kreativni sektor dodatno je pogođen zbog pandemije koronavirusa kako na razini distribucije, tako i na izvođačkoj razini. O svemu tome oglasio se i glazbenik Kristijan Rahimovski.

Njegovu izjavu sa službenih stranica društvenih medija prenosimo u cijelosti.

Što znači biti glazbenik u vremenu Korone?

Jako me žalosti vidjeti zaista ružne i gotovo neshvatljive komentare na račun nas muzičara u zadnjih para dana na fejsu i u medijima. Jednom riječju dobio sam osjećaj da smo nepotreban višak koji nije zaslužio da se i nas netko sjeti.

Volio bih sve one koji tako misle podsjetiti na nekoliko stvari:

1. Ne zarađujemo svi jednako!! Gotovo na prste dvije ruke možete nabrojati izvođače koji u Hr. koštaju između 5 i 15000 eura. U taj novac se ubrajaju svi, a ne samo glavni izvođač ( bend, produkcija, p.r., razglas, rasvjeta. cijela logistika, plakatiranje, tehničari,itd...). Kada se sve zbroji i oduzme dolazimo do iznosa koji je puno manji od gore navedenog, ali bez obzira i dalje je to veliki iznos i sasvim dostatan za život. Taj novac je zarađen ulažući u sebe godinama , ako ne i desetljećima stvarajući neke od pjesama koje svi vi svakodnevno slušate i pjevate.Veći dio karijere je bilo ulaganje i pretakanje iz šupljeg u prazno, da bi radili jednog dana ono što najviše volimo. Nikad nismo očekivali da nas shvatite jer naš posao je neshvatljiv za većinu ( od najbližih do najdaljih). Rijetki zato uspijevaju nositi se s tim teretom i opstanu. Zaista rijetki. Sada kada koncerata nema, nema ni prihoda. Svi ti ljudi koji rade oko nas i s nama nemaju od čega živjeti jer ponavljam koncerata nema, pa stoga jako dobro promislite kada govorite kako nama nisu potrebni novci.

2. Najveći dio glazbene industrije je onaj koji ne zarađuje niti približno gore navedenim ciframa a od glazbe prehranjuju obitelji. Govorim o mlađim izvođačima, profesionalnim muzičarima, svadbenim bendovima, autorima, itd... Svi mi Vas zabavljamo, stvaramo za Vas, dio smo vaših života i sjećanja kroz pjesmu. Tako smo odlučili i iskreno kada pomislim na sve moje kolege puca mi srce, jer znam da mnogi nemaju niti za kruh sada. Neki su ostali bez ičega nakon potresa.

I dalje snimamo od doma za Vas, bez da nas itko plati, stvaramo novu glazbu pod pritiskom, nismo na državnoj sisi i zaposleni po kojekakvim državnim firmama. S tim smo se naučili živjeti onog dana kada smo odlučili baviti se glazbom. Ne za sebe, nego za sve nas. Znam, zvuči ludo ali eto da nema nas slušali bi tišinu na radiju, pa stoga pozivam sve muzičare , autore, da snime tišinu ako se ovo pljuvanje po nama ne zaustavi. Oduvijek smo bili margina društva, što mi je neshvatljivo, jer kada se često pozivate na skandinavske zemlje možda će vas iznenaditi činjenica da je njihova kreativna industrija jedna od jako bitnih stavki gospodarstva i ekonomske politike. Postoji razlog zašto su pametniji od nas, imate google pa malo istražite.

3. Gotovo je sigurno da nitko od nas neće početi svirati prije polovice 7. mjeseca i to u najboljem slučaju ako i ukoliko Vlada donese ranije odredbu da se ljudi smiju javno okupljati. To je u najboljem scenariju, ali je sve više izvjesnije da se to neće dogoditi. Tako da svi vi koji pljujete po nama, sjetite se kada vam budemo svirali na vašim svadbama, djevojačkim, i raznim drugim eventima. Baš me zanima da li bi itko od Vas pristupio nekom od svirača i rekao du mu nije potreban novac. Da ne govorim o velikim koncertima i svima onima koji žive od njih.

4. Znam podulji je post i vjerujte mi mogao bih još nabrajati ali neću, jer tko je shvatio, shvatio je, a tko nije nek slobodno upali radio, pronađe praznu frekvenciju pa nek si pušta tišinu cijeli dan, baš me zanima koliko će uspjeti izdržati dok mu mozak ne ispari. Valjda će tad shvatiti koliko je lijepo ćuti pjesmu na radiju koju smo eto nekim čudom o svom trošku , vlastitom ludošću i kreativnošću napravili.

A to košta..

Pamet u glavu ljudi, svi smo zajedno u ovome i nema potrebe da pljujete po nama.

Budite uz nas kao što smo mi uz vas cijeli vaš život...

Pozivam sve muzičare da podijele moj status!!!