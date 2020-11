Nandi iz 'Gospodina savršenog' postala je televizijska voditeljica. Evo gdje je možemo gledati

Nandi Uzelac, koju gledatelji pamte po sudjelovanju u showu ''Gospodin Savršeni'', postala je televizijska voditelljica. Odsad ćemo je gledati svakog četvrtka od 17 sati na Sportskoj televiziji, gdje će voditi emisiju Fitness.

- Odselila sam u Zagreb prije godinu dana radi posla. Radim u marketingu jednog portala, a kroz posao sam upoznala mnoštvo osoba, među kojima i produkciju Sportske televizije. Pogledali su nekoliko mojih videa s motivacijskim govorima na YouTube kanalu i svidjela im se retorika kao i intonacija. Zapravo boja glasa je bila odlučujući faktor, kazala je Splićanka za Slobodnu Dalmaciju. U emisiji će o fitnessu govoriti profesionalni sportaši, ali i laici. Nandi je i sama ovisnica o fitnessu.

- Barem tri puta tjedno sam u teretani, to mi je ispušni ventil od ubrzane svakodnevnice i obaveza. Smatram da je tijelu jako bitno voditi brigu o njemu, ne samo radi fizičkog izgleda, već i zbog mentalnog zdravlja.

Poznata sam po svojim izjavama kako je izgled važan za prvi dojam, no ljude više volim poticati da grade karakter, to je odraz nas i dugoročno u svim segmentima najbitnija stavka koja nas definira. No svakako tijelo moramo paziti, naročito u sjedilačkom načinu života, kazala je Nandi koja se u budućnosti vidi kao reporterka s nogometnih terena.