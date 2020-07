Nakon zaruka je sjeo u privatni avion i odletio! Marko Grubnić ne skriva sreću

Nakon što je stavio zaručnički prsten na ruku prošlog mjeseca, a tu vijest je podijelio tek neki dan, modni stilist Marko Grubnić odlučio se nakon potvrde romantičnih zaruka zaputiti na godišnji odmor s, kako kaže, najdražom osobom.

On ne skriva svoju sreću niti razlog za istu, a to je Momčilo Gurović od kojeg se ne odvaja i koji se upravo s njim ukrcao na privatni avion koji ih je odveo na Mali Lošinj. - San je poput privatnog aviona, čeka samo tebe. Započnimo ljetni odmor - napisao je Marko uz fotografiju na kojoj se on i Momčilo ukrcavaju u avion, a uz to je objavio kako luksuzni zrakoplov izgleda unutra.

Podsjetimo, Marko je početkom godine iznenadio javnost najavom kako se namjerava oženiti. Budući da je vjenčanje bilo najavljeno u inozemstvu, korona mu je malo poremetila planove, pa je morao pomaknuti datum. Za In Magazin je najavio i kako bi vjenčanje trebalo izgledati.

Nakon što je objavio sretne vijesti Među prvima mu se javila Maja Šuput, a uz nju Sonja Kovač, Matija Vuica i druge poznate osobe. Marko je otkrio i kako je smisao za modu naslijedio od svoje majke Branke koja je uvijek bila dotjerana. "Ja ne pamtim da je ona ikad izašla u dućan po kruh, a da nije imala štikle na sebi, da nije bila namazana. Tu nekakvu estetiku, tu nekakvu naviku za oblačenje i za lijepo jednostavno je prenijela na mene. Ja sam siguran da za ovo sve što vidite mogu zahvaliti svojoj mami. Tu sad ne mislim samo na odijevanje. Ja se sjećam kao klinac da je mene mama uvijek fenirala, uvijek sam bio čist, uredan i tako dalje. Nije se moglo dogoditi da ja sad postanem neki kamiondžija koji ne mari za to što će obući, rekao je stilist.