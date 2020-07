Slavni glumac na sudu otkrio koji je bizaran detalj presudio njegovom braku

U utorak su se na sudu u Londonu pojavili glumac Johnny Depp i njegova bivša supruga Amber Heard. Bio je to prvi dan suđenja u kojem Depp tuži jedan britanski tabloid za klevetu jer su ga prozvali nasilnikom koji tuče žene. Ubrzo su u javnost dospjeli i detalji s ovog suđenja koji su otkrili i prirodu odnosa Johnnyja i Amber, a njihov brak sudeći po tim detaljima bio je bizaran i čudan. Jedan detalj koji je ispričao 57-godišnji glumac ide tome u prilog.

Naime, iznoseći svoju obranu ispričao je jedan detalj iz bračnog života koji se dogodio 2016. Godine i rekao je kako je u njihovom bračnom krevetu pronašao izmet i vjeruje da je veliku nuždu u krevetu napravila ili njegova bivša supruga ili netko od njezinih prijatelja. Nakon što je to vidio Depp je, kaže, donio konačnu odluku kako se moraju rastati. Ta šala je bila kap koja je kod njega prelila čašu u njihovom dvogodišnjem braku. Sudac je ispitivao Deppa i o tome uzima li narkotike i pije li alkohol, a Johnny je priznao da je s drogom počeo jako rano dok je bio mlad i odrastao u obitelji koja nije bila stabilna.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL Johnny Depp court case Amber Heard leaving the High Court in London for a hearing Johnny Depp's libel case against the publishers of The Sun, and its executive editor, Dan Wootton. Picture date: Tuesday July 7, 2020. Photo credit should read: Matt Crossick/Empics Matt Crossick Photo: PA Images/PIXSELL

Iznenadio je i priznanjem da je svojoj kćeri, koju ima iz braka s glumicom Vanessom Paradis, dao da proba marihuanu kada je imala 13 godina. On je to nazvao odgovornim roditeljstvom. Tužitelji su pustili i video u kojem je Depp u alkoholiziranom stanju i ruši i lomi sve oko sebe i govori: Sad ćeš vidjeti ludilo. Glumac kaže kako je svoje probleme s alkoholom riješio i tvrdi da mu je od velike pomoći i podrške bio pjevač Elton John. Kada su se razvodili Amber je tvrdila kako je Depp bio agresivan i nasilan, a glumac tvrdi suprotno i pokušava dokazati kako je nasilna u vezi bila upravo njegova bivša supruga.

VIDEO Pogledajte koji su se hrvatski estradnjaci izborili za saborsku klupu!