Nakon što joj je dijagnosticirana teška bolest, Vrećo otkrio kada njegova majka ide na operaciju

Bosanskohercegovački umjetnik, 37-godišnji Božo Vrećo, na društvenim mrežama je otkrio kada njegova majka ide na operaciju. Već je ranije podijelio s pratiteljima da je njegovoj majci dijagnosticiran rak, te da se zajedno bore protiv te opake bolesti.

"Idemo u bolnicu u srijedu, operacija će biti vjerojatno u četvrtak, ali danas, htjeli smo još jednom da prišapnemo jedno drugom da možemo sve i da smo dovoljno jaki. Lijepo smo se dotjerali i obećali jedno drugom hrabrost da nas vodi. Rekao sam joj: 'Ti nikad nisi sama i ne boj se, ja sam tu i volim te najjače, znaš'" napisao je Božo.

Foto: Instagram

Podsjetimo, mnoge obožavatelje je iznenadilo kada je Vrećo podijelio tužnu vijest, te mu još uvijek šalju poruke podrške.

"Majčica je tu i njena malena ruka u mojoj ruci, obukla je moju divnu crvenu haljinu sa koncerta i cijeli dan sam je mazio, tepao joj i iskazivao najdivnije riječi, ja sam njena snaga, ona je moja i ta neraskidiva nit ljubavi je naša najjača iskra hrabrosti koju možemo imati... Saznali smo skoro da ima rak i sada se borimo, skupa i neustrašivo kao i do sada sa svime i znam da ćemo i tog 'zlikovca' pobijediti, naša ljubav će ga otjerati što dalje, život takav kakav jeste donosi i teške i radosne trenutke i dok je ljubavi bit će još i života i radosti, hoću da samo vjerujem u to, da će biti dobro i još dugo godina me činiti sretnim, srno moja nisi sama, uvijek sam tu, tvoje šareno lane (kako ti znaš reći zbog mojih tetovaža) je tu uz tebe da te zaštiti!" stoji u objavi uz fotografiju na kojoj se Božo i majka drže za ruke, a ona je odjevena u njegovu haljinu koju je nosio na jednom koncertu.