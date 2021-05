Albina dan prije prve večeri Eurosonga oduševila izdanjem: 'Ikona stila!'

Splićanka Albina Grčić sutra će, 18. svibnja, izvesti pjesmu „Tick-tock“ na prvoj polufinalnoj večeri ovogodišnjeg Eurosonga. Naša predstavnica ima popunjen raspored pred svoj prvi nastup u Rotterdamu i nakon prvih proba dobila je same pohvale za svoj nastup i popela se na kladionicama.

U nedjelju se održao prvi tirkizni tepih za sve natjecatelje, a Albina je na njemu zasjala u srebrnom kostimu koji se presijava u raznim bojama, baš poput njezinih cipela i jakne.

Foto: Soeren Stache/DPA/PIXSELL 16 May 2021, Netherlands, Rotterdam: Eurovision Song Contest (ESC), Opening Night "Turqouise Carpet". The singer Albina (Croatia) comes to the photo call on the turquoise carpet. Photo: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa /DPA/PIXSELL

"Spremni smo šarmirati Europu", napisala je Albina uz fotografije koje je objavila na svom Instagramu. Za zanimljiv outfit dobila je brojne komplimente, mnoge i od stranih fanova.

"Ikona stila", "Savršeno stvorenje", "Boginja", "Slaybina", samo su neke od reakcija pratitelja.

Foto: Soeren Stache/DPA/PIXSELL 16 May 2021, Netherlands, Rotterdam: Eurovision Song Contest (ESC), opening night "Turqouise Carpet". The singer Albina (Croatia) comes with band to the photo call on the turquoise carpet. Photo: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa /DPA/PIXSELL

Puno pohvala Albina i njezini plesači su dobili i za svoje outfite na prvoj probi za koje je zaslužan naš proslavljeni dizajner Juraj Zigman koji je poznat i po suradnjama s brojnim svjetski poznatim osobama, a pohvalio nam se nedavno kako upravo surađuje i s Kylie Jenner.

VIDEO>>Albina Grčić gostovala je u našem podcastu, evo kako pobjednica Dore komentira reakcije na njezin plasman