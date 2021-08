Nakon što je odlučio ugasiti 'X Factor', glazbeni mogul radi na novom showu kojim će parirati Top Gearu

Glazbeni mogul i lovac na talente Simon Cowell (61) obožavatelje svog britkog komentatorskog stila i producentskih sposobnosti još jednom oduševljava najavom novog projekta. Nakon što je odlučio da gasi legendarnu glazbenu emisiju "X Factor", razočaravši time fanove diljem svijeta koji su 17 godina uživali u showu, čini se da je spreman na potpuno novi žanr. Naime, Cowell sprema automobilski show kojim želi parirati najpoznatijem britanskom automobilskom magazinu "Top Gear". Cowell navodno već radi na cjelokupnom formatu emisije i traži potencijalne talente koji bi sudjelovali u projektu.

Glazbeni mogul čije se bogatstvo procjenjuje na oko 385 milijuna funti posjeduje brojne brze motore i skupocjene automobile poput Rolls-Royce Phantoma, Lamborghini Gallardo Spydera, Eagle Speedstera, Bugatti Veyrona vrijednog milijun funti te Rolls-Royce Silver Cloud. Smatra da bi stvaranje programa koji istražuje njegovu ljubav prema takvim automobilima bio apsolutni hit upravo zbog toga što ovo nije nikakvo novo područje za njega.

"Simon je oduvijek bio veliki ljubitelj automobila, a produciranje automobilskog magazina uvijek mu je bilo u planu", rekao je upućeni izvor za britanske medije. Inače, već je snimao epizode Top Geara u kojima se pojavio kao gost vozač, a te epizode doživjele su enormnu gledanost.

"Obožava pričati o automobilima i prilazili su mu brojni poznati stručnjaci za automobile i slavni vozači utrka koji su godinama željeli s njim surađivati na sličnom projektu. Trenutno je sve jedan veliki zalogaj na koji je on odavno spreman", kazao je izvor.

Top Gear se snima od 2002. godine i jedan je od BBC-jevih najuspješnijih komercijalnih programa koji se prikazuje diljem svijeta.

Dok auto magazin ne krene sa snimanjem, Cowell trenutno snima još jedan zanimljiv projekt - kviz "Walk The Line" u kojemu natjecatelji izvode razne glazbene činove pred cijelom nacijom, ali i žirijem koji kasnije odlučuju o pobjedniku. Ranije ovog mjeseca objavljeno je da se mogul nada nekom dati dosad najveću novčanu nagradu na TV-u, gdje bi pobjednik kući otišao s ogromnih 500 tisuća funti. Dva najbolja izvođača tada će se morati suočiti s teškom odlukom - otići s novčanom nagradom ili nastaviti za još veći iznos... ili otići kući bez ičega.

Podsjetimo, krajem srpnja objavljeno je da Cowell gasi poznati glazbeni show "X Factor" koja je iznjedrila britanske talenti poput Leone Lewis te članova bendova One Direction i Little Mix. Kako je ispričao izvor tada, mogul je odlučio radije sam sada označiti kraj nego da show postane predmet poruge zbog forsiranja njegovog emitiranja. Cowell je postao poznat kao glavni član žirija u "X Factoru" u koji su prijavljivali amaterski pjevači kako bi dobili ugovor s njegovom diskografskom kućom i ostvarili glazbenu karijeru. Na vrhuncu popularnosti "X Factor" je pratilo oko 10 milijuna gledatelja, no posljednjih godina su te brojke puno manje, pogotovo zadnje sezone koja je emitirana 2018. godine, zbog čega njegov kreator Simon smatra da ga treba na vrijeme ugasiti.

VIDEO>> Dvojnica Jennifer Aniston preko noći postala hit na društvenim mrežama: "Ista je!"