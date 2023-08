Nakon što je na pozornici ispričala da je imala zdravstvenih problema, Adele otkrila i kako je nastao njezin veliki hit

Nastupi britanske glazbenica Adele (35) u Las Vegasu mnoge su zainteresirali, a medijske stupce nastavlja puniti i dalje. Adele je na jednom nastupu imala zdravstvenih problema, a otkrila je i detalje jedne svoje poznate pjesme. Naime, pjevačica je u karijeri objavila pjesme Someone Like You, Hello, Rolling in the Deep, ali i Set Fire To The Rain koje su postali hitovi. Jake emotivne pjesme i njezine vokalne mogućnosti privukli su mnoge na slušanje ovih radova, a upravo je na nedavnom koncertu u Las Vegasu odlučila otkriti koje je pravo značenje ove pjesme te kako je dobila ime.

Adele je publici otkrila da njen hit Set Fire To The Rain, kao i druge svoje pjesme napisala na temelju osobnog iskustva, no da se ne radi o emociji nego o nečemu puno više svakodnevnom. Naime, Adele kaže da ova pjesma zapravo govorio o pokušaju da zapali cigaretu dok pada kiša.

Adele je ispričala kako se svađala sa svojim tadašnjim dečkom objašnjavajući da je izjurila iz kuće na kišu kako bi ga spriječila da vidi da je uznemirena. Njezin dečko je tijekom svađe rekao: "Nećeš moći zapaliti tu cigaretu na kiši", ali ona je uspjela u tome, zbog čega se pjesma zove Set Fire To The Rain.

Također, Adele je govorila o nizu nastupa u Las Vegasu koji je završen u ožujku, ali im se ponovno vratila ovog ljeta rekavši da su je redovni nastupi u ovom gradu "vratili u život". Adele nastupa petkom i subotom te govori da se raduje svakom dolasku u Las Vegas i da se osjeća kao da je u noćnom izlasku s prijateljima.

Podsjetimo, ranije je otkrila kako je tijekom jednog nastupa imala napad išijasa s kojim se bori neko vrijeme. Pjevačica je navodno nakon događaja svojim obožavateljima na pozornici rekla da je član njezinog produkcijskog tima otkrio da se ona ne može pomaknuti dok je ležala na podu nakon što je imala napadaj.

- Podigli su mi cijelo tijelo s poda - rekla je.

Inače, Adele je ranije ove godine opisala svoju kroničnu bol u leđima tijekom još jednog nastupa u Las Vegasu dok je šepala po pozornici. Bila je prisiljena sjesti tijekom svog nastupa ''Vikendom s Adele u Koloseumu''.

- Sjest ću i odmoriti svoj išijas - rekla je. Zbog te bolesti bolovi se šire od donjeg dijela tijela kroz bokove i stražnjicu u noge.

