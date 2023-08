Marijana Mikulić javila se s bazena: 'Jedino mjesto ovo ljeto gdje sam uspjela sjesti'

Glumica Marijana Mikulić (41) poznata je kao požrtvovna majka, a sada je sa svojim pratiteljima podijelila jedan trenutak s bazena na kojem je bila sa svojim sinovima. Marijana je objavila fotografiju na kojoj je bila u bazenu, a preko kupaćeg je nosila pareo i u naručju joj je sjedio sin. Svoju dugu kosu je pustila te je stavila sunčane naočale te otkrila kako je uživala u koktelu.

- Jedino mjesto ovo ljeto gdje sam uspjela sjesti dok se djeca igraju, plivaju. Od Jakija se naravno ne odvajam. Uspjela kavu popit toplu… a koktel hladan . Onaj tko je smislio bar u bazenu, svaka mu se pozlatila - napisala je pored fotki. U komentarima su joj se javili brojni pratitelji. "Samo malo uživaj i odmori", poručili su joj.

Podsjetimo, Marijana je nedavno progovorila o izazovima majčinstva s kojima se susrela, a nakon objave u kojoj je priznala kako nije mama kakva je zamišljala da će biti, brojne pratiteljice su joj se javile u komentarima i zahvalile na iskrenosti.

- Nisam mama kakva sam uvijek zamišljala da ću biti. Ne ponašam se uvijek kako bih htjela. Ponekad pucam po šavovima, vičem, nemam uvijek razumijevanja za vlastitu djecu. Ne hvalim se time. Svjesna sam da to nije poželjno ponašanje. Ali trudim se, puno.

Iako gledano sa strane možda to ne izgleda uvijek tako. Nekad je tako frustrirajuće. To što ne znam što napraviti. To što sam prestimulirana. To što se ne mogu kontrolirati. Ali se trudim. Radim na sebi, puno razgovaram s njima. I želim vjerovati da sam dobra mama. Nesavršena, ali dobra mama. Nadam se da će moja djeca jednom biti svjesna (iako sam puno griješila) koliko sam se trudila, i da sam davala uvijek svoj maksimum u datoj situaciji i okolnostima. - napisala je Marijana. U nastavku objave je dodala:

- A dotad, JA sam ta koja mora sebe stavljati pod manji pritisak. Ne očekivati od sebe nadrealno. Kad sam na 3% snage ne očekivati da se dam 300%. Ne očekivati od sebe da radim kao da nemam djecu, niti da mogu do te mjere biti posvećena majka kao da ne radim. Pokušati sve pomiriti s jasno posloženim prioritetima. I ponekad jednostavno pustiti malo da te voda nosi, a ne uporno prkositi struji. Pusti, pusti….Diši.

U komentarima su joj pratiteljice napisale kako im je drago što ona uvijek piše realno i mnoge su se poistovjetile s njom.

