Nakon što ga je RTL izbacio iz emisije oglasio se utučeni Jurica: 'Imam vam potrebu sve objasniti'

Nakon što su s RTL-a poručili da iz emisije 'Ljubav je na selu' uklanjaju sve scene u kojima je 29-godišnji Jurica Živoder iz Pokleka, 'izbačeni' farmer oglasio se na svom Facebook profilu i otkrio svoju stranu priče.

- Dragi prijatelji, kao što ste primijetili, posljednji dani bili su vrlo teški… Mislim da ne trebam naglašavati zbog čega - započeo je svoju objavu Jurica koji je uputio i ispriku svima koje je povrijedio.

- Imam potrebu sve objasniti i ispričati se svima koje sam povrijedio.Imam dvije tetovaže i obje su posveta mom poginulom prijatelju Petru. Mnogi od vas znaju, ali za one koji ne znaju… 2008. godine izgorio je u požaru i to me dotuklo. Tada sam imao 17 godina, a on 33 i bio mi je kao stariji brat. Odlučio sam se tetovirati njemu u sjećanje. To je sve, nisam pripadnik nijednog pokreta, ideologije ili sličnog niti ih podržavam na bilo koji način. Sve ljude jednako poštujem i želio bih se ispričati svima koji se osjećaju povrijeđeno. Žao mi je - zaključio je Živoder.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Jurica je podigao poprilično prašinu nakon što su gledatelji u nedjeljnoj epizodi primijetili na njegovoj podlaktici tetovažu koja ima nacističke konotacije. Naime, na njegovoj ruci mogao se vidjeti tetoviran natpis "Meine Ehre heißt Treue" (u prijevodu - Odanost mi je čast), inače moto jedne od glavnih nacističkih organizacija Schutzstaffela (SS). Uz to na njegovom Facebook vidljivo je i da 'lajka' stranicu naziva "Adolf Hitler's political beliefs", u prijevodu: "Politička uvjerenja Adolfa Hitlera". Zbog svega toga produkcija showa odlučila je iz nove sezone izrezati sve kadrove na kojima se pojavljuje Jurica. - Od danas su scene i događaji vezani uz farmu sudionika 13. sezone emisije 'Ljubav je na selu' farmera Jurice Živodera, kao i njegove pojedinačne scene, uklonjene iz preostalih epizoda sezone koje su premontirane. RTL Hrvatska ima nultu stopu tolerancije prema različitim vrstama totalitarnih ideologija, posebice onih povezanih s nacizmom i spornom tetovažom - poručili su s RTL-a.

Foto: RTL

Priopćili su i kako su o svemu razgovarali s osebujnim kandidatom. -U razgovoru s gospodinom Živoderom objasnili smo mu zašto ne možemo dozvoliti razna tumačenja ovako osjetljive teme. Iako je više puta rekao da ne podržava bilo kakvu totalitarnu ideologiju, razumije i u potpunosti podržava donesenu odluku, a za koju vjeruje da je i u njegovu najboljem interesu - kazali su. Uputili su i ispriku svim gledateljima. - Ispričavamo se našim gledateljima zbog neugodnosti. Naša kompanija podržava pluralizam, raznolikost, slobodu i živi navedena uvjerenja - zaključili su na RTL-u te naglasili da se emisija 'Ljubav je na selu' nastavlja prikazivati u terminu od ponedjeljka do četvrtka u 21 sat.

VIDEO Pogledajte Večernjakovu desetku Nike Turković