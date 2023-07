Nakon razvoda od kolege naša glumica skinula se u bikini i pokazala kako uživa

Domaćim medijima nedavno se proširila vijest o razvodu glazbenika Farisa Pinje (26) i glumice i pjevačice Tare Thaller (25). Mladi glazbenik ekskluzivno je za Večernji list potvrdio da on i Tara nisu uspjeli spasiti brak te se nakon godinu i pol braka razvode.

Tara ljeto koristi za odmor i kupanje, a da bude spremna za badić pomogao joj je i angažman u showu "Ples sa zvijezdama", gdje je s partnerom Mateom Cvenićem došla do četvrtfinala.

Foto: Instagram

Thaller je u svojim pričama na Instagramu objavila kolaž svojih crno-bijelih fotografija s plaže, na kojima je pokazala vitku figuru u sićušnom bikiniju. Također, pokazala je i kako njezino lice izgleda bez filtara za Instagram, kao i koliko se pomoću njih može promijeniti.

Foto: Instagram

Podsjetimo, vijest o razvodu Tare Thaller i Farisa Pinje prvi je objavio Večernji list, u ekskluzivnoj Farisovoj ispovijesti.

VEZANI ČLANCI:

– Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem, rekao nam je mladi glumac i glazbenik.

VIDEO: Šerbedžija otkrio zanimljiv nepoznat detalj o hollywoodskoj miljenici Charlize Theron