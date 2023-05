Nakon nastupa Leta 3 ovo je objava na službenom Twitteru Eurovizije: Ne, ne halucinirate!

Nastup Leta 3 u finalu Eurovizije podijelili su i na službenom Twitter profilu Eurovizije i uz isječak njihovog spektakularnog nastupa su napisali: Ne, ne halucinirate. Da, ovo je Eurosong. Ovaj video oduševio je brojne obožavatelje ovog natjecanja i izdvajamo neke od komentara koje su napisali obožavatelji diljem svijeta.

- Na početku mi se nije sviđala pjesma, a sada je ne mogu prestati pjevati. Volim ovu pjesmu, naprijed Hrvatska. Najbolja pjesma ikada. Ovo je bilo genijalno, ovo je najbolja politička satira večeras. Ovo je Eurovizija, ovo je zabava - poručila je oduševljena publika.

