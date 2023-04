Nakon dugo vremena pojavila se fotografija Maje Blagdan: Sprema nešto posebno

Jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica Maja Blagdan (54) "napokon se pojavila", kako je napisao i domaći dizajner Ivica Skoko. Naime, pjevačica ga je posjetila kako bi zajedno izabrali novu haljinu za nadolazeću dodjelu Porina u petak.

"Napokon se pojavila! Moja draga Maja Blagdan došla je odabrati haljinu za prestižnu glazbenu dodjelu nagrada Porin. Sretan sam i jako se veselim novim suradnjama. S Majom sam odradio stotine emisija i nastupa. Najdugovječnija suradnja. Divna moja Maja", napisao je Ivica u opisu objave u kojoj je podijelio fotografiju s pjevačicom.

Inače, pjevačica se ne pojavljuje često u javnosti, pogotovo ne posljednjih godina. Jedino na društvenim mrežama ponekad objavi neku staru pjesmu ili fotografiju.

A na radost njezinih obožavatelja, nedavno je otkrila da snima nove pjesme i da će objaviti novi album.

- Ne bih rekla da je riječ o povratku, trenutno je u pripremi dvostruka kompilacija "Za nas". Na njoj će se naći 40 pjesama i njome obilježavam 30 godina od izlaska prvog CD-a - rekla je Blagdan za Večernji list početkom ožujka. Istaknula je i kako joj novi nastupi trenutno nisu u planu, a sav fokus usmjerila je na izlazak kompilacije na kojoj će se naći njezini najveći hitovi, a marljivo radi i na novom materijalu.

- Tako je, nastupi za sada nisu u planu. Posvećena sam albumu i promociji, a nakon toga u planu je i snimanje novih pjesama. To je sve već spremno, ali kad će to sve biti objavljeno to još ne znam. Vjerojatno do kraja godine - otkriva Blagdan koja svjetla reflektora zamijenila mirnim životom u kojem je okrenuta vjeri. Pjeva u crkvi, vesele ju odlaski na hodočašća, a jednom je prilikom istaknula i kako joj je želja baviti se samo duhovnom glazbom.

Maja se glazbom počela baviti kad joj je bilo 14 godina, a od svoje punoljetnosti bila je članica legendarne grupe Stijene, u kojoj je bila do 1990. godine. Dvije godine kasnije preselila se u Zagreb te je potpisala ugovor sa Zrinkom Tutićem, a iste je godine dobila i prvu nagradu žirija na Zagrebfestu. Uslijedio je i Porin za najboljeg novog izvođača. Bila je miljenica publike i kritike, no život pod konstantnim povećalom nije joj godio. Danas kaže da je pronašla svoj mir, a ako se ikada vrati na scenu svjesna je da će održavanje tog mira postati vrlo izazovno, no dat će sve od sebe da nađe balans između svog unutrašnjeg mira i života na sceni pod konstantnim povećalom.

