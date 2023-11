Nakon 423 epizode završilo snimanje hit serije koju obožavaju Hrvati: 'Kao da si izgubio neku obitelj'

Dok gledatelji Nove TV i dalje nastavljaju uživati u novim nastavcima omiljene serije 'Kumovi', glumci su prošloga tjedna završili sa snimanjem serije, obilježavajući kraj jednog epskog putovanja ispunjenog emocijama, nezaboravnim trenucima i dubokim vezama koje su stvorili s likovima koje su tumačili, ali i jedni s drugima.

Sa završetkom snimanja, ekipa koja je bila srce ove nevjerojatno popularne serije izrazila je duboku zahvalnost prema publici koja s toliko strasti prati svaku epizodu, podržavajući ih tijekom čitavog putovanja kroz radnju koja je osvojila srca gledatelja diljem Hrvatske.

''Ovo je zaista bilo najduže snimanje u mom životu, vjerujem i u životu drugih. Najdugovječnija telenovela s 423 epizode, osjećam ogroman osjećaj ponosa i zahvalnosti na toj ekipi, na toj velikoj privilegiji da smo radili takav televizijski projekt“, emotivno je istaknula Daria Lorenci Flatz, koja je u seriji utjelovila Jadranku Macan te dodala: ''Meni je ovo prvi projekt ovakvog tipa i da se baš posložio ovakav cast, ovakva ekipa iza kamere, jako jako sam zahvalna na svemu tome. Na momente sam jako tužna i ranjiva, na momente se veselim da će doći neke i nove stvari i da ću se odmoriti, ali me u ovom trenutku više prate neka i tuga i sjeta, ali i osjećaj ljubavi''

Posljednju scenu snimili su glumci Olga Pakalović i Vladimir Tintor koji u seriji glume bračni par Vesnu i Aljošu Gotovac, a zadnjim aplauzom bodrili su ih kolege glumci i članovi produkcije.

''Imam cijeli dan flashback od početaka do danas, kad je neki kraj. Kao da si izgubio neku obitelj. Bilo je predivno, stvarno se ne poklapaju ovakve stvari često. I puni i prazni, još ćemo varit ove neke stvari. To je bio jedan dug period gdje smo stvarno bili povezani. I nikad nisam možda imala boljeg partnera koji me čuvao svo ovo vrijeme, svi smo imali strpljenja jedni za druge. Prevalili smo od kriza do ljepote'' kazala je Olga Pakalović novinarki IN magazina.

Vrhunska ekipa koja stvara hit seriju Nove TV, koja je počela s emitiranjem početkom 2022. godine, snimila je posljednje scene i odlazi na zasluženi odmor. Uz obitelj i ljubav, kao glavne okosnice, dramska serija 'Kumovi' osvaja gledatelje od samih početaka emitiranja te čvrsto drži titulu najgledanije serije u Hrvatskoj. Projekt je okupio brojna poznata imena hrvatske glumačke scene kao što su Milan Štrljić, Vladimir Tintor, Olga Pakalović, Momčilo Otašević, Vedran Mlikota, Daria Lorenci Flatz, Radoslava Mrkšić, Mirna Mihelčić, Ana Uršula Najev, Barbara Vicković, Stojan Matavulj, Lovre Kondža, Ratko Glavina, Konstantin Haag, Ecija Ojdanić, Domagoj Ivanković, Petra Kraljev, Jagoda Kumrić, Mijo Kevo, Marina Redžepović, Nika Barišić, Lara Obad, a u novoj sezoni, koja gledatelje očekuje iduće godine, pridružili su im se i Žarko Radić, Fabijan Pavao Medvešek, kao i brojni epizodni glumci koji će obogatiti zaplete u Zaglavama.

Na snimanju zadnje klape serije 'Kumovi' bila je i ekipa IN magazina, a kako je to izgledalo ne propustite saznati ovoga tjedna u najgledanijim lifestyle minutama.

Seriju ''Kumovi'' i dalje pratite od ponedjeljka do petka na Novoj TV!

