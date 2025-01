Nakon 16 godina se vraća na Doru, a član je i žirija obožavanog showa: 'Snimanja su jako emotivna, a ovo je najljepši projekt koji sam radio'

Početkom prosinca objavljen je popis izvođača koji će nam se predstaviti na ovogodišnjoj Dori. Za titulu predstavnika Hrvatske na Euroviziji ove se godine bore 24 izvođača, a njihove pjesme slušat ćemo tijekom dvije polufinalne i jedne finalne večeri. Popis je ovo na kojem se nalazi mnogo mladih, još neafirmiranih glazbenika koji se na ovaj način predstavljaju široj publici. No, za Doru ove godine prijavila su se i neka već dobro znana imena. Na popisu tako smo mogli primijetiti ime Marka Tolje. Naš glazbenik ove se godine predstavlja s pjesmom "Through the Dark", a na ovo glazbeno natjecanje vraća se nakon 16 godina te za to ima posebnu motivaciju. Naime, njegova pjesma govori o mentalnom zdravlju i traženju pomoći kada je ovaj vid zdravlja u pitanju, a glazbenik je biranim riječima opisao pjesmu iza koje stoji.

- "Through the Dark" je pjesma koja govori o sve većem problemu našeg društva. Problemu koji je još uvijek u sferi tabu teme - mentalno zdravlje. Poglavito mentalno zdravlje mladih. Problemi s mentalnim zdravljem su javna stvar koja se doživljava privatnom pa se oni koji trebaju pomoć najčešće osjećaju usamljenima. Teško im je razumjeti same sebe, a naročito naći razumijevanje u drugima. Kada kažem "hoćeš li me voditi do početka" (will you guide me to the start) upućujem na to da je razumijevanje i mogućnost poistovjećivanja početak ozdravljenja. Ta obveza pripada svima nama.

Izolacija, usamljenost i samoća pridonose pojavi i pogoršanju poremećaja mentalnog zdravlja. Neznanje značajno pridonosi tom instinktu izolacije. Zato pjesma završava sa stihom "Ovdje sam, ti si moj/a, bit ću dobro" (Here I am, and you're mine, I'll be fine), kako bismo bili tu jedni drugima, kako bismo shvatili da je razumijevanje ljekovito. Dora, kao jedna od najpraćenijih glazbenih manifestacija, mi se činila kao odlična platforma da o ovom problemu krenemo više razmišljati i razgovarati u Hrvatskoj, pa zašto ne, i u Europi! - istaknuo je Marko u najavi pjesme koju ćemo slušati na ovoj pozornici, a osim priprema za Doru, za ovaj intervju imali smo i još jedan povod. Glazbenika gledamo u ulozi mentora u showu "The Voice Kids Hrvatska" koji je s emitiranjem krenuo također u prosincu. Iza nas je već nekoliko emisija, a srca publike osvojila su talentirana djeca i njihov pristup glazbi. S Markom smo popričali o svemu tome: pripremama i pjesmi za Doru, ali i mentorstvu u "The Voiceu" te što bi učinio da se njegovo dijete prijavi u show.

Nedavno je objavljena vaša pjesma za Doru "Through the Dark". Kako ste zadovoljni komentarima publike?

Komentari su, kao i uvijek kada je Dora u pitanju, vrlo raznoliki. Koliko sam ja stigao popratiti, čini mi se da ipak prevladavaju oni pozitivni, što mi je jako drago jer mi se čini da su ljudi shvatili (i prihvatili) ono o čemu pjesma govori, a to mi je najbitnije.

U svojoj pjesmi posebno ističete temu mentalnog zdravlja mladih. Kako ste se odlučili progovoriti o tome?

Nažalost, tu je temu jednostavno teško zaobići jer je taj problem sve veći. Ono što je najveći problem u cijeloj priči je to da se o tome jako malo govori. Zato je i nastala ova pjesma i zato sam je i prijavio na Doru. Dora je sigurno najgledanija i najpraćenija glazbena manifestacija i činila mi se kao dobra platforma preko koje ljudima skrenuti pozornost na ovaj problem. Glazba je strahovito jaka i koliko god da nam služi za uživanje i razbibrigu, ponekad je moram iskoristiti i za neko više dobro. To je jedini moj cilj na ovogodišnjoj Dori na koju se vraćam nakon 16 godina.

Kako ste pronašli inspiraciju na ovu temu?

Moram priznati da mi je i rad na "The Voice Kids" dodatno otvorio oči po tom pitanju. Tamo smo se susreli sa psiholozima koji su nam dali razne podatke vezane za tu temu, a statistika je zabrinjavajuća. Izloženost mladih ljudi društvenim mrežama i svemu negativnom što one nose uvelike pridonosi tom problemu. Mladi ljudi se zatvaraju u svoj svijet, prate i gledaju te neke nerealne živote i time upadaju u depresivna stanja i slično. A mi kao društvo samo stojimo po strani i pravimo se kao da to nije naš problem. Prvi korak ka bilo kakvom ozdravljenju je da društvo prihvati osobu s problemom.

Također, ne smijemo zaboraviti ni štetne komentare i nasilje na društvenim mrežama, što dodatno pogoršava situaciju. Mnoge osobe se suočavaju s uvredljivim i zlonamjernim komentarima koji negativno utječu na njihovo mentalno zdravlje. Važno je ne samo osvijestiti te probleme, već i reagirati - educirati ljude, poticati empatiju i stvarati sigurnije digitalno okruženje u kojem ćemo graditi podršku, a ne urušavati samopouzdanje. Upravo o tome priča "Through the Dark". Pjesma govori o tome kako, uz podršku i razumijevanje, možemo pomoći ljudima da pronađu izlaz iz tame u kojoj su se našli. Cilj pjesme je osvijestiti problem mentalnog zdravlja, pogotovo kod mladih, te potaknuti društvo na reakciju - da ne okrećemo glavu od problema, već da prepoznamo, pružimo ruku i budemo dio rješenja.

Surađivali ste s kolegicom iz "The Voice Kidsa" - Mijom Dimšić. Je li vas u ovoj suradnji spojio ovaj show ili ova suradnja postoji od ranije?

Mia i ja smo dugogodišnji prijatelji još od našeg dueta "Sva blaga ovog svijeta", ali ovo nam je prva autorska suradnja. Jako se dobro slažemo u privatnom životu tako da nam je zajedničko pisanje teksta išlo bez problema.

Što nam pripremate za scenski nastup, ako možete otkriti barem djelić?

Minimalizam. Sama pjesma je atipična za Doru, pa će takav biti i scenski nastup. Neće tu biti nikakvog vatrometa i prskalica - sve će biti u službi pjesme. Spomenuo bih da na ovoj pjesmi surađujem s redateljem Romanom Nikolićem i organizacijom Arterarij, koja se bavi progovaranjem o ovom i sličnim društvenim problemima koji traže razumijevanje i empatiju. S obzirom na temu pjesme, cilj nam je kroz nastup prenijeti njenu poruku što iskrenije i intenzivnije, bez suvišnih elemenata koji bi odveli pažnju od onoga što je najvažnije - njena poruka.

Na Doru se vraćate nakon 16 godina. Imate li tremu ili već znate što vas očekuje pa ste malo mirniji?

Pozitivna trema je prisutna prije svakog nastupa. Da toga nema, zabrinuo bih se. Ova pjesma, i poruka koju nosi, osobno mi je jako bitna pa vjerujem da će uz sve moje scensko iskustvo trema možda ipak biti malo izraženija.

Hoćete li objaviti i spot za pjesmu? Što imate u planu s te strane?

Objavili smo vrlo jednostavan spot u kojemu glavnu ulogu ima tekst pjesme i mislim da ćemo na tome i ostati.

Koju poruku biste poslali svima koji se boje progovoriti o mentalnim poteškoćama?

Niste sami! Potražite pomoć i od stručnjaka, ali i od vama bliskih i dragih ljudi. Nemojte se bojati osude već otvoreno razgovarajte o tome. Vjerujte mi, ima puno ljudi koji vas žele saslušati i pomoći!

Osim priprema za Doru 2025, možemo vas gledati i u showu "The Voice Kids". Kako izgleda i koliko traje snimanje?

"The Voice Kids" je najljepši projekt koji sam ikada radio. Klinci su prekrasni i stvarno mi je nakon 19 godina na sceni trebala jedna ovakva doza njihove iskrenosti i radosti. Dosta je naporno jer su snimanja duga i emotivno jako nabijena, ali uz takvu pozitivnu energiju sve je lakše i veliko zadovoljstvo.

Koji vam je najdraži dio tog procesa?

Sama činjenica koliko imamo talentirane i divne djece svakako je najdraži dio ove avanture. Naravno, ima tu i vrlo teških trenutaka kada neko dijete ne prođe. To mi jako teško pada jer vidim koliko im je stalo, ali stvarno dajem sve od sebe da svako to dijete nekako utješim. Jako nam je bitno da svaki klinac otiđe s te pozornice s lijepom uspomenom, prošao on dalje ili ne.

Do sada smo kroz emisiju upoznali vrlo talentirane natjecatelje, a bili su i vrlo iskreni te su tako osvojili publiku. No, čime vas osvajaju?

Ta njihova iskrenost, opuštenost i direktnost kakvu samo djeca imaju, me oduševljava iz emisije u emisiju.

Tko vam još pomaže pripremiti nastupe?

Tu je moja divna i strahovito vrijedna vocal coach Antonela Doko bez koje bi mi sve ovo bilo užasno teško. Sjajan je pedagog i ima baš super feeling za rad s klincima.

Jeste li se pronašli u potpunosti u ulozi mentora?

Uh, da! "Voice" mi je oduvijek bio tiha patnja i jako sam se želio iskušati u tom showu. A to što sam dobio priliku biti u "Voice Kids", mislim samo da mi je još veća nagrada. Divno je raditi s tako talentiranim mladim ljudima.

Kojih se "pravila" pridržavate kao mentor? Strogoća, rad... što vam je važno?

Važno mi je samo da se djeca dobro zabavljaju i da nakon ovog iskustva još više zavole glazbu i pjevanje.

Biste li rekli da je lakše raditi s djecom ili odraslima? Zašto?

S djecom je svakako teže jer moramo paziti na puno detalja. Oni su trenutačno u jako osjetljivoj fazi odrastanja i moramo biti oprezni kako i što im govorimo. Ali zato, puno više i dobivamo od njih.

Da vaše dijete istakne želju za sudjelovanjem u "The Voiceu", biste li ga vi voljeli mentorirati ili mislite da bi to bolje odradio netko od vaših kolega?

Svakako bih to prepustio nekome od kolega.

Vaš poslovni raspored ovih je dana, čini se, poprilično zgusnut. Kako pronalazite vremena za obitelj i kako to vrijeme volite provoditi?

Zadnjih pola godine je bilo izuzetno intenzivno, pogotovo kraj godine. Valjda se nekako stvorila priča oko mene da sam "adventski pjevač" tako da sam samo u prosincu imao 20 koncerata. To me jako veseli jer obožavam taj dio godine i uživam u svim tim pjesmama i atmosferi. Za obitelj uvijek nastojim naći dovoljno vremena. Bude to teško, na primjer doći sa svirke usred noći pa se ujutro probuditi rano i razvoziti u vrtić, ali kao roditelju mi je jako stalo da budem uvijek prisutan.

Bili ste i na skijanju s obitelji? Koju ste destinaciju odabrali i kako vam je bilo?

Kao i svake godine, išli smo u Italiju. Ja sam baš skijaški fanatik i drago mi je da i moja obitelj uživa u tome. Nažalost, ove godine nismo baš imali sreće s vremenom, ali skijali smo i po magli i snijegu pa čak i kiši. Uglavnom, uživali smo unatoč tome.

GALERIJA Evo svih izvođača koji se natječu na Dori