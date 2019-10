Najvulgarniji klinci na svijetu proslavili su 300. epizodu, a nekoliko dana prije zabranili su ih u Kini!

Nova sezona “South Parka” tek je počela, a najvulgarniji devetogodišnjaci već su zabranjeni u Kini. Ovaj tjedan proslavili su 300. epizodu, a nakon prošle, u kojoj su kritizirali politiku cenzure u zemlji, kineska vlada odlučila je da se ova crtana serija više neće smjeti prikazivati.

Umjesto da se ispričaju, kreatori serije Matt Stone i Trey Parker nastavili su se rugati Kinezima napisavši u objavi na Twitteru da “više vole novac od slobode i demokracije” te da predsjednik Xi Jinping uopće ne izgleda kao Winnie the Pooh, Disneyev lik koji su tamo zabranili baš zato što su ga šaljivdžije na internetu uspoređivali s tim omiljenim likom iz priča za djecu. Ovo nije prvi put da su se “parkovci” odbili ispričati zbog teme koju su obradili u seriji. Godinama su prelazili granice dobrog ukusa stavljajući u usta predškolske djece najodvratnije prostote koje netko može zamisliti i posljedice su osjetili tek nakon 200. i 201. epizode, a to su ujedno i epizode koje možete pogledati samo ilegalno, jer su ih potpuno uklonili sa streaming servisa i službenih stranica.

U tim epizodama brojni slavni, predvođeni Tomom Cruiseom, tuže grad South Park, no obećaju da će tužbu odbaciti ako im građani uspiju dogovoriti sastanak s prorokom Muhamedom. Kreatori se nisu libili prikazati proroka što je u islamu zabranjeno, a nakon brojnih prijetnji vjerskih ekstremista, Comedy Central odlučio je da je najbolje da se više ne prikazuju. Zbog šala na račun vjerske pripadnosti izgubili su i suradnika.

Foto: Promo

Pokojni glazbenik Isaac Hayes godinama je posuđivao glas jednom od mnogima omiljenih likova u malom planinskom gradu, kuharu “Chefu”, no kad su se u jednoj epizodi odlučili šaliti sa scijentologijom, Hayes je dao otkaz. Mnogi su hollywoodski glumci scijentolozi, a svoja vjerovanja drže u tajnosti, čime ta sekta postaje ekskluzivan klub. No “parkovci” su odlučili na svoj način otkriti o čemu je točno riječ u zapisima osnivača L. Rona Hubbarda i tu je Isaacu prekipjelo. Nisu, naravno, poštedjeli ni ostale religije zbog čega su mnogi gubili dane i noći pišući prigovore mreži na kojoj se crtić prikazivao.

Prvi viralni hit

Matt Stone i Trey Parker upoznali su se na fakultetu i tamo se zbližili zbog zajedničke ljubavi prema montipajtonovcima. Zajedno su zamislili i kreirali kratak animirani film pod nazivom “The spirit of Christmas”. Oživjeli su komade kartona koji su već tada nalikovali na Cartmana, Stana, Kylea i Kennyja, koji su danas već stupovi pop-kulture, tehnikom stop-animacije, a kada je to vidio njihov prijatelj Brian Garden koji je radio za TV mrežu Fox, zamolio ih je da naprave nastavak kako bi ga podijelio poznanicima na internetu kao videočestitku. Nakon što je Garden poslao video svim mail-adresama na svojoj listi, crtić je završio na internetu i postao jedan od prvih viralnih videa. Fox ih je zvao na razgovor da dogovore produkciju i kupnju autorskog uratka, no odbili su surađivati s njima jer nisu htjeli emitirati seriju u kojoj je jedan od likova Mr. Hankey – kakica koja govori. Nisu odustali pa su ušli u pregovore s MTV-jem i Comedy Centralom. Kada je izvršni direktor Doug Herzog pogledao kratki film, odmah ih je vrbovao da počnu raditi serijal za njegovu mrežu.

Novi koncept i revitalizacija

Tehnika kojom su animirali s godinama se mijenjala i poboljšavala, no nisu odustali od planinskog gradića u Coloradu iako su nekoliko puta posjetili raj, ali i pakao. Obradili su sve teme, neke važne u Americi, a i većinu njih u cijelom svijetu, koristeći djecu predškolske dobi i njihove obitelji kako bi satirizirali političke figure, vjeru, glazbu, ali i svakodnevne probleme običnog čovjeka. Osim dugometražnog filma “Bigger, Longer & Uncut”, gomile igračaka, odjeće, modnih dodataka... “parkovci” su kreirali i nekoliko odličnih videoigara. “The Stick Of Truth” i nastavak “The Fractured but Whole” hvaljene su diljem svijeta, a kritičari kažu da se likovi kreću baš kao što to rade u crtiću, dok su sinkronizacija, insajderske šale i humor velika pomoć igračima da napokon vide kako bi stvarno izgledalo da žive u “South Parku”. Zato ne čudi da crtić već solidne 22 godine, unatoč svim onim zgroženim gledateljima, još uvijek ima svoje mjesto u svijetu. Neki kritičari tvrde da su najbolje epizode ipak bile one ranije te da više ne mogu nikoga šokirati, ali u 300. epizodi bave se cijepljenjem djece, jednom od tema oko koje se već dulje vrijeme lome koplja. Iako se rugaju roditeljima koji ne žele cijepiti djecu zbog informacija koje su pročitali na internetu, gledateljima ne daju definitivan odgovor na pitanje treba li cijepiti dijete ili ne.

Još traje novi koncept serije, koji je počeo 2015., kada su odlučili preformatirati koncept i cijelu sezonu imati samo jednu priču. Tada su na zub uzeli političku korektnost i uključili Caitlyn Jenner, koja je tada priznala da je transrodna osoba, i mnoge grupe za ljudska prava i obožavatelji prozivali su je “prekrasnom i hrabrom” s čime se neki likovi u seriji nisu slagali te su time predstavljali glasove ljudi koji su u raspravama na internetu često bili ismijani zbog oprečnog mišljenja. Pokazali su se ekspertima u obrađivanju tema koje su se povlačile po medijima i forumima, npr. o nemogućnosti bijega od online reklama i američkoj opsesiji vatrenim oružjem. To je bila jedna od zasigurno najboljih sezona serije. Kao i “Simpsoni”, “South Park” izgubio je veliku količinu publike koju je stekao zbog početnog šoka, ali i zato što su s godinama TV kuće počele producirati sve više crtića za odrasle. No oni su i dalje relevantni, a njihova satira američkog društva je jedinstvena.

Promjenom formata možda je izgubio neke stare “casual” obožavatelje, ali stekao je i nove. Šale su ipak morali malo izoštriti i ispolirati kako ih “kultura ogorčenih” ne bi potpuno prognala s malih ekrana. Za razliku od britanske humoristične serije “Little Britain” koja nikako ne bi prošla kod današnje publike, “South Park” je dokazao da je recept za uspjeh balansirana satira. Kada napadaju one koji negiraju klimatske promjene, to im daje slobodu da se idući put malo poigraju i s onima koji imaju liberalnije poglede na svijet.