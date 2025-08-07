Najveće imena regionalne scene ovog ljeta su na Krku! Evo koga sve možete slušati u klubu Diamond

Ljeto na Krku nikada nije bilo uzbudljivije, a za to je zaslužan klub Diamond, koji je postao središnje mjesto nezaboravne zabave na Jadranu. U srcu otoka, ovaj ekskluzivni klub nudi jedinstvenu kombinaciju vrhunske produkcije, moćnog ozvučenja, svjetlosnih efekata i velike pozornice koja podsjeća na najveće europske glazbene festivale. Diamond je ove sezone ne samo klub – on je doživljaj, scena i glazbeni spektakl.

Svaki vikend donosi novu razinu zabave, uz dolaske najvećih regionalnih zvijezda koje pretvaraju ljetne večeri u nezaboravne noći. Već sutra, na pozornicu kluba izlazi Hiljson Mandela, jedan od najuzbudljivijih izvođača nove trap generacije. Njegova energija, zarazni beatovi i hitovi koji su osvojili radijski eter i streaming platforme, jamče večer punu ritma, mladenačkog entuzijazma i dobre vibre.

U petak, pozornicu Diamond kluba preuzima jedna od najvećih regionalnih pop zvijezda – Jelena Rozga. Njezini koncerti poznati su po vrhunskoj produkciji, emociji i atmosferi koja povezuje sve generacije. Rozga donosi svoje najpoznatije hitove, od ranih dana karijere do aktualnih uspješnica koje se ne prestaju pjevati uglas. Očekuje se večer ispunjena plesom, glamurom i glazbenom euforijom.

Već sljedeći dan, u subotu, dolazi glazbeni velikan čije pjesme generacijama diraju u srce – Saša Matić. Njegovi koncerti su uvijek intimni, emotivni i posebno doživljajni. S prepoznatljivim glasom i nizom balada koje svi znamo napamet, Matić donosi večer romantike i vrhunske glazbene izvedbe.

Tijekom sezone, u Diamond dolazi i jedan od najtraženijih mladih izvođača današnjice – Voyage, čije nastupe prati nevjerojatna energija i tisuće mladih obožavatelja. Njegov dolazak na Krk najavljuje večer punu modernih zvukova, energije i atmosfere koja se pamti.

Na pozornicu Diamonda izlazi glazbena legenda Željko Samardžić – čovjek čije su pjesme obilježile desetljeća i čiji koncerti pružaju jedinstvenu kombinaciju nostalgije, emocije i vrhunske interpretacije.

Klub Diamond se ove sezone nametnuo kao apsolutni hit – ne samo na Krku, nego na cijeloj obali. Svaka večer je pomno osmišljena, svaka produkcijska komponenta dovedena do savršenstva, a svaki nastup postaje događaj o kojem se priča.

Ulaznice za sve nastupe dostupne su online putem Entria – dovoljno je potražiti informacije putem službenih profila kluba Diamond. Zainteresiranima se preporučuje da svoje mjesto osiguraju na vrijeme, jer su mnoge večeri već rasprodane ili pri kraju s kapacitetom.

Ako ovog ljeta tražite mjesto gdje se susreću najbolja glazba, vrhunska atmosfera i produkcija na svjetskoj razini – onda se vidimo u klubu Diamond na Krku.