Najpoznatiji 'gubitnik' i 'zabušant' svjetske glazbe dobro će nas zabaviti u Zagrebu

Na ovogodišnjem 15. izdanju INmusic festivala jedan od headlinera bit će i Beck, posljednjih 30 godina jedan od najosebujnijih likova svjetske glazbene scene.

Rođen je kao Bek David Campbell 8. srpnja 1970. godine u Los Angelesu od oca Davida Campbella, glazbenika, i majke Bibbe Hansen, vizualne umjetnice. Nakon razvoda roditelja ostaje s majkom i bratom u L.A.-u, gdje na njega utječe širok spektar glazbe: sve od hip-hopa do latino glazbe, kao i umjetnička scena kojem mu je majka bila dijelom; sve će se to odraziti na njegovo kasnije stvaralaštvo. Bibbe je bila glumica, a tijekom šezdesetih glumila u nekoliko eksperimentalnih filmova Andyja Warhola, te De Palminom "Fantomu iz raja".

Tijekom odrastanja Beck je najviše slušao američki folk, a početkom 80-ih zavolio je hip-hop, zahvaljujući Grandmaster Flashu. Odrastao je u kvartu Los Angelesa u kojem su većina ljudi bilo Latinoamerikanci, pa se često osjećao kao uljez. Zbog toga je možda i napustio srednju školu prije njenog kraja, i posvetio se glazbi, samoobrazovanju i putovanjima. U Njemačkoj je provodio vrijeme s djedom, umjetnikom fluxusa Alom Hansenom; u New York Cityju iskusio je anti-folk glazbeni pokret inspiriran punkom.

Po povratku u L.A. na prijelazu desetljeća, nastupao je svugdje: od punk-klubova do kafića; a u duhu mladog umjetnika, njegovi su nastupi pamćeni kao kombinacije humora i ekscentričnosti. Početkom 1993. živio je u šupi punoj štakora, s vrlo malo novca. U ožujku je snimio pjesmu "Loser", koju je u samo 500 primjeraka objavila nezavisna kuća Bong Load. Beck je pjesmu smatrao bezveznom, a odlučio ju je snimiti samo zato jer se svidjela Tomu Rothrocku, direktoru Bong Loada. Pjesma se vrlo brzo počela vrtjeti na studentskim radijskim postajama, a nakon toga po cijeloj Americi. Najveće diskografske kuće počele su se doslovno otimati za Beckom, a on je izabrao Geffen, najviše zbog toga jer su mu dozvolili da osim komercijalnih albuma objavljuje i nezavisne albume. "Loser" je došao do desetog mjesta na američkoj top listi, a plasirao se i na mnoge europske top liste. Mediji su ga nazvali Kralj zabušanata, i bio je predvodnik tada novog vala "zabušanata" u glazbi, uz Radiohead, čiji je singl "Creep" tada bio veliki hit.

- Ma kakav zabušant. Mislim, nikad nisam zabušavao. Radio sam poslove za četiri dolara po satu kako bih preživio. Ta zabušantska priča je za depresivne ljude kojima sve smeta - kazao je tada Beck.

Beckova glazba se često smatra tipičnim zvukom popularne alternativne glazbe 1990-ih - ne mari za konvencije žanra, kombinirajući različite, često oprečne stilove, te spaja živu instrumentalnu glazbu sa sempliranom i sintetičkom.

Njegov prvi album "Mellow Gold" bio je također uspješan, no dogodilo mu se da su ga mnogi smatrali "čudom jednog hita". Gdje god bi došao svi su tražili da pjeva "Loser". Beck je znao tu pjesmu izvoditi po 20 minuta u raznim kombinacijama i stilovima - od reggea do punka. Kolege su mislile da će poludjeti, no Beck se zatvorio u studio i snimio drugi album "Odelay". Velika pomoć u tome bili su mu Dust Brothers, ekipa zaslužna za upsjeh legendarnog albuma "Paul's Boutique" Beastie Boysa. Majstori sempliranja donijeli su becku zabavniji zvuk, koji je rezultirao hitovima "Where It's At", "Devils Haircut" i "The New Pollution", što mu je i donijelo nominaciju za Grammy u kategoriji Album godine 1997. Nagradu je dobio i to za najbolji alternativni album.

Godine 1998. izlazi nasljednik "Odelaya", Mutations koji se sastoji od 14 pjesama snimljenih u dva tjedna, zamišljen kao popunjavanje rupe do sljedećeg albuma. Producent Nigel Godrich (Radiohead) album je učinio manje elektronički usmjerenim od "Odelaya", a Beckove pjesme su pisane pod jakim utjecajem folka i bluesa.

Već iduće godine izlazi "Midnite Vultures", koji je radio pod utjecajem hip-hopa i R&B-ja. Ispao je pravi "ćušpajz" od albuma koji je zbunio kritiku i publiku jer se nisu mogli odlučiti radi li se o ozbiljnom uratku ili zafrkanciji. Zbog toga se ovaj album nalazi i na listama najboljih, ali i najgorih albuma svih vremena.

Godine 2000. Beck je prekinuo devetogodišnju vezu sa zaručnicom Leigh Limon, što se i osjetilo u njegovom stvaralaštvu. Napisao je većinom akustične pjesme koje su se našle na albumu "Sea Change". Album je ponovno odlično prihvaćen, a Rolling Stone ga je čak nazvao i najboljim ostvarenjem u njegovoj karijeri.

Krajem 2004. godine, Beck se vraća u studio i radi na svom šestom studijskom albumu za Geffen, "Guero". Na tom albumu, izdanom 2005., kao producenti se vraćaju the Dust Brothers, a zapažene su i suradnje s Davidom Campbellom i Jackom Whiteom iz grupe The White Stripes. Album je vrlo dobro prihvaćen kod kritike, dosegao je drugo mjesto Billboardove ljestvice albuma, time postavši komercijalno najuspješnijim Beckovim albumom, a najavni singl "E-Pro" postao je stalnim dijelom repertoara brojnih alt-rock klubova. Drugi singl, Girl, synth-pop, također se vrlo često vrti na brojnim postajama.

Inače, Beck se 2004. godine i vjenčao za Marissu Ribisi, sestru blizanku poznatog glumca Giovannija Ribisija. Iste godine rodio im se i sin Cosimo Henri, a kći Tuesday tri godine kasnije. Par se razveo lani, nakon 15 godina braka.

Nakon "Guerra" Beck je snimio i album "The Information" i "Modern Guilt", koji je bio posljednji album u Beckovom ugovoru za Geffen. U listopadu 2013. potpisao je za Capitol Records za koje je izdao album "Morning Phase", njegov 12. album. taj je album 2015. osvojio tri Grammyja, uključujući i onaj najvažniji - za album godine. Beck je u toj kategoriji pomeo konkurenciju respektabilnih glazbenika - Beyonce, Ed Sheeran, Pharell Williams i Sam Smith. Beck tada radi potpuni zaokret i počinje snimati pop pjesme "koje bi mogao svirati na koncertima". Singlovi "Dreams" i "Wow" prethodili su albumu "Colors", koji je izašao 2017. godine. Nakon toga počeo je suradnju s Pharellom, a njihov zajednički projekt "Hyperspace" izašao je u studenom 2019.

Beckov prvi koncert u Hrvatskoj bit će sjajna prilika da čujemo najveće hitove iz njegove bogate diskografije. Beckova genijalnost upravo je u tome da vješto kombinira različite glazbene stilove, i sve je osim "zabušanta". Gledajući posljednje set liste s njegovih nastupa, čeka nas odlična zabava. Koncerte obično počinje "Loserom", a završava s "Where It's At". Čut ćemo i "Dreams", "E-Pro", "Lost Cause", "Saw Lightning", "Wow"... Jedva čekamo!