Najpoznatija sportska novinarka izmjenjivala nježnosti s dečkom i pokazala trudnički trbuščić

Poznata talijanska sportska novinarka Diletta Leotta smatra se jednom od najljepših žena u svijetu sporta, a novinarske stupce uz poslovni često puni i njezin privatni život. Tako je poznato da 31-godišnjakinja već neko vrijeme hoda s vratarom Lorisom Kariusom (29). Par je prije dva mjeseca objavio kako čeka svoje prvo dijete, a sada su ih paparazzi uhvatili na Ibizi, gdje su uživali na plaži i izmjenjivali nježnosti. Diletta je bila u jednodijelnom bijelom kupaćem kostimu, te je pokazala trudnički trbuščić, a na plaži je cijelo vrijeme grlila svog Lorisa.

Novinarka je vezu odlučila potvrditi objavivši emotivni video na društvenim mrežama. Istaknula je koliko je sretna. - Moramo vam nešto reći… ali znate li već? Eksplodirajmo od radosti! Mi i moj stomak. Uskoro će nas biti troje - napisala je uz snimku na kojoj se uz suze s Kariusom grli i ljubi.

Lijepe vijesti stigle su nakon ružnih. Naime, u veljači je njezin bivši dečko Daniele Scardina pao u komu. Boksač Scardina je trenirao i pripremao se za svoj debi u poluteškoj kategoriji kada je doživio ozljedu. U teškom je stanju nakon hitne operacije mozga kojoj je podvrgnut.

'Forza Dani', napisala je Diletta Leotta na Instagram storyu kao znak podrške bivšem dečku.

Nijemac Loris Karius, kojeg navijači Liverpoola pamte po neslavnom finalu Lige prvaka 2018., gdje je greškama poklanjao golove Realu zbog čega su Madriđani u konačnici uzeli naslov, trenutno je u Newcastle Unitedu, najbogatijem klubu svijeta.

Podsjetimo, Leotta je lani gostovala u Zadru na Sunset Sports Media Festivalu, gdje je govorila o svom poslu.

- Kada sam počela raditi ovaj posao mnogima je bilo čudno vidjeti ženu da radi nogometnu utakmicu. U to vrijeme bila sam opsjednuta time da budem savršena i u tome sam izgubila svoju autentičnost. Sada imam dovoljno iskustva da cijelo vrijeme budem ja. Nisam robot, nisam savršena i volim pokazati svoju osobnost što pokušavam pokazati i u svojim intervjuima. Primjerice, kada sam radila intervju s Paolom Maldinijem bilo je sjajno pričati s njim i biti svoj - kazala je i osvrnula se na komentare fanova na Instagramu.

- Na svom Instagramu dobivam puno seksističkih komentara no na to se više ne osvrćem. Ne želim dozvoliti drugima da utječu na moj rad. Ljudi puno komentiraju moj stil odijevanja i ja ponekad imam imam problem skrenuti pozornost sa svog izgleda na svoje znanje i profesionalnost. A malo ljudi zna da sam ja, kada mi je bilo 20 godina, svaki dan ustajala u četiri sata ujutro da bih odlazila raditi na televiziju s čim sam plaćala svoj studij. Tako sam razvijala svoju radnu etiku a danas sam zahvalna svojoj šefici na DAZN-u Ughetti Ercolano što na nas je u odjelu 40 posto žena. To je primjer inkluzivnosti žena u programu koji proizvodi sportske sadržaje -rekla je Leotta.

