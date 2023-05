Marko i Andrea prekinuli su nakon 'Braka na prvu', a sada otkrili da slave prvu godišnjicu

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' spojio je Andreu Kukolj i Marka Bogdana, a zajednički su život odlučili nastaviti i izvan njega. Iako su naišli na neke prepreke par je odlučio poraditi na vezi i završili su zajedno, a sada je Marko otkrio da njihova ljubav cvate već godinu dana.

"Na današnji dan prošle godine upoznali smo se kao dva stranca na oltaru i kroz godinu dana prošli uspone, padove, ali to je tako u svakom normalnom odnosu, osim što se moja žena i ja nismo upoznali u normalnim okolnostima. No, neka je viša sila odlučila da na našu prvu godišnjicu dočekamo u zajedničkom suživotu. I gledamo 'Brak na prvu'. Apsolutno razumijemo njihovu strah i nervozu" napisao je Marko, a prenosi RTL.hr.

Marko je otkrio da je razlog zašto nisu nastavili vezu odmah nakon showa bio posao i drukčiji 'mindset'. Tada su se razišli jer su imali drugačije poslovne planove i nisu se mogli uskladiti po tom pitanju.

- Nakon što je show završio, Andrea i ja smo odlučili dati si šansu izvan showa te smo vrlo brzo počeli živjeti skupa i zajedno gradili potencijalnu budućnost. Tijekom ljeta otišli smo na more u Nin, proveli predivnih tjedan dana te smo također bili kod njezinih u Slavonskom Brodu gdje me upoznala s ostatkom obitelji koji su me oduševili svi do jednoga, te sam baš bio sretan jer sam stvarno bio, a vjerujem i ostao poseban muškarac u njezinom životu jer nije upoznala nikoga s cijelom obitelji do tada. U devetom mjesecu smo bili kod mene u Daruvaru kada sam ju upoznao s roditeljima i mojim bliskim prijateljima na vjenčanju mojih najboljih prijatelja Hrvoja i Ane. Period nakon showa bio je jako dinamičan jer sam morao se naviknuti na život u Zagrebu, budući da nisam nikada preferirao Zagreb kao mjesto za život, ali čovjek radi ljubavi radi nevjerojatne stvari - rekao je Marko nakon showa i otkrio kako su lijepo proveli vrijeme zajedno.

Na kraju su se ipak razišli, ali nedavno su otkrili kako je došlo do promjene u njihovom odnosu i zašto su se pomirili.

- Neke su se stvari u međuvremenu izdogađale i sve se lijepo zaokružilo. Zajedno smo znali gledati epizode 'Braka na prvu', a nakon završetka showa na televiziji shvatili smo da ne možemo jedno bez drugoga. Imali smo uspone i padove, a bolje da je to u počecima nego kasnije - rekao je Marko Bogdan ranije za RTL.

Kada se završilo snimanje Andrea i Marko su nastavili provoditi vrijeme zajedno i sada opet žive zajedno i Marko kaže kako bolje funkcioniraju kada su skupa. Najčešće je uzrok njihovih svađi tijekom snimanja showa bio posao i stil života, a sada su pronašli zajednički jezik po tom pitanju.

- Puno smo razgovarali o našim poslovima nakon showa, međusobno smo shvatili kako funkcioniramo te problema oko toga više nema. No, ostaje uvijek opcija da zajedno stvaramo. Znali smo se zakačiti i oko društvenih mreža, ali sada je poprilično jasno da ih koristim zbog posla - ispričao je Marko.

VIDEO Meri Cetinić suočila se s još jednim teškim gubitkom: 'Počivaj u miru Božjem'