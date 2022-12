Najpoznatija plus size ljepotica obline istaknula u minijaturnoj zlatnoj haljini, na sebi ima i čizme od 42 tisuće kuna

Najpoznatija svjetska plus size manekenka Ashley Graham (35) u četvrtak navečer slavila je rođendan svoje prijateljice Tori Kelly, a djevojke su slavile u hotelu Peninsula na Beverly Hillsu. Mankeneka koja se ne srami pokazati sve svoje obline i koja često govori kako svaka žena mora biti ponosna na to kako izgleda, na rođendan je stigla u kratkoj zlatnoj haljini kojom je još jednom pokazala obline. Istaknula je noge, leđa, ali i struk s obzirom da je haljina otkrivala bokove. Uz to je uparila i luksuzne čizme brenda Jimmy Choo x Timberland Crystal Boots. Ashley je svoj spektakularan izgled nadopunila i naušnicama

Inače, njezine čizme prodaju se po cijeni od 42 tisuće kuna, što je oko 5000 eura.

Foto: Screenshot

Ashley je inače poznata po tome da obožava svoje tijelo bez obzira na višak kilograma, a koliko uživa u njemu, često pokaže i fotografijama na kojima pozira potpuno gola. Tako je i trudna prošle godine pozirala gola.

Ashley je sa suprugom Justinom u braku od 2010., a par ima sina Isaaca kojeg je manekenka rodila u siječnju 2020. godine, kao i blizance Romana i Malachija koje je također rodila u siječnju, ali ove godine.

